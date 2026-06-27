La fase de grupos del Mundial FIFA 2026 llegó a su fin y los dieciseisavos de final ya tienen definidos la mayoría de sus cruces. Las 32 selecciones clasificadas iniciarán ahora el camino de eliminación directa en busca del título mundial. Potencias como Brasil, Argentina, Alemania, Países Bajos, Francia, Croacia, Estados Unidos, Colombia y Portugal ya conocen a sus rivales para la primera ronda, que se disputará entre el 28 de junio y el 3 de julio en distintas sedes de Estados Unidos, México y Canadá.
TL;DR de los dieciseisavos de final del Mundial 2026
- Los dieciseisavos de final se juegan del 28 de junio al 3 de julio.
- Participan las 32 selecciones clasificadas desde la fase de grupos.
- Todos los partidos son de eliminación directa.
- Brasil enfrentará a Japón y Argentina se medirá con Cabo Verde.
- Estados Unidos jugará contra Bosnia y Herzegovina.
- Colombia se enfrentará a Ghana y Portugal chocará con Croacia.
- Los ganadores avanzarán a los octavos de final del Mundial 2026.
¿Cómo se juegan los dieciseisavos de final del Mundial 2026?
La Copa del Mundo de 2026 estrenó un formato ampliado con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos. Los dos primeros de cada grupo avanzaron automáticamente a la fase eliminatoria, junto con los ocho mejores terceros de la competición.
Los 32 equipos clasificados disputarán los dieciseisavos de final a partido único. Si hay empate tras los 90 minutos reglamentarios, se jugará una prórroga de 30 minutos. En caso de persistir la igualdad, el clasificado se definirá mediante una tanda de penales.
Calendario de los dieciseisavos de final del Mundial 2026
Domingo 28 de junio
|Partido
|Hora ET
|Hora CDMX
|Sudáfrica vs Canadá
|3:00 p.m.
|1:00 p.m.
Lunes 29 de junio
|Partido
|Hora ET
|Hora CDMX
|Brasil vs Japón
|1:00 p.m.
|11:00 a.m.
|Alemania vs Paraguay
|4:30 p.m.
|2:30 p.m.
|Países Bajos vs Marruecos
|9:00 p.m.
|7:00 p.m.
Martes 30 de junio
|Partido
|Hora ET
|Hora CDMX
|Costa de Marfil vs Noruega
|1:00 p.m.
|11:00 a.m.
|Francia vs Suecia
|5:00 p.m.
|3:00 p.m.
|México vs Ecuador
|9:00 p.m.
|7:00 p.m.
Miércoles 1 de julio
|Partido
|Hora ET
|Hora CDMX
|Inglaterra vs RD Congo
|12:00 p.m.
|10:00 a.m.
|Bélgica vs Senegal
|4:00 p.m.
|2:00 p.m.
|Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina
|8:00 p.m.
|6:00 p.m.
Jueves 2 de julio
|Partido
|Hora ET
|Hora CDMX
|España vs segundo del Grupo J
|3:00 p.m.
|1:00 p.m.
|Portugal vs Croacia
|7:00 p.m.
|5:00 p.m.
|Suiza vs rival por definir
|11:00 p.m.
|9:00 p.m.
Viernes 3 de julio
|Partido
|Hora ET
|Hora CDMX
|Australia vs Egipto
|2:00 p.m.
|12:00 p.m.
|Argentina vs Cabo Verde
|6:00 p.m.
|4:00 p.m.
|Colombia vs Ghana
|9:30 p.m.
|7:30 p.m.
Partidos confirmados y posibles cruces de los dieciseisavos de final
Con varios grupos ya definidos, algunos enfrentamientos de los dieciseisavos de final ya están confirmados, mientras que otros dependen de la clasificación de los mejores terceros y de los resultados pendientes en los grupos J, K y L.
Cruces confirmados
- Sudáfrica vs Canadá
- Brasil vs Japón
- Alemania vs Paraguay
- Países Bajos vs Marruecos
- Costa de Marfil vs Noruega
- Francia vs Suecia
- Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina
- Australia vs Egipto
- Argentina vs Cabo Verde
Cruces pendientes de definición
- México vs mejor tercero clasificado.
- Bélgica vs mejor tercero clasificado.
- España vs segundo del Grupo J.
- Suiza vs mejor tercero clasificado.
- Primero del Grupo L vs mejor tercero clasificado.
- Segundo del Grupo K vs segundo del Grupo L.
- Primero del Grupo K vs mejor tercero clasificado.
¿Qué equipos ya están clasificados a los dieciseisavos de final del Mundial 2026?
Hasta el momento, estas selecciones ya tienen asegurada su presencia en la ronda de los 32 mejores:
- Argentina
- Australia
- Bélgica
- Bosnia y Herzegovina
- Brasil
- Cabo Verde
- Canadá
- Costa de Marfil
- Egipto
- Estados Unidos
- Francia
- Alemania
- Japón
- Marruecos
- México
- Países Bajos
- Noruega
- Paraguay
- Sudáfrica
- España
- Suecia
- Suiza
Mientras tanto, Portugal, Colombia, Inglaterra, Croacia, Austria, Argelia, Ghana, Senegal y República Democrática del Congo continúan peleando por los últimos cupos o por mejorar su posición en el cuadro.
¿Dónde ver los dieciseisavos de final del Mundial 2026 EN VIVO?
Estados Unidos
TV
- FOX
- FS1
- Telemundo
- Universo
Streaming
- FOX One
- Peacock
- Fubo
- Hulu + Live TV
- YouTube TV
México
TV
- Canal 5
- TUDN
- Azteca 7
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España
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- Teledeporte
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- RTVE Play
Argentina
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- Telefe
- TV Pública
- TyC Sports
- DSports
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- DGO
- TyC Sports Play
Colombia
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- Caracol TV
- RCN TV
- DSports
Streaming
- Caracol Play
- DGO
Preguntas frecuentes sobre los dieciseisavos de final del Mundial 2026
¿Cuándo empiezan los dieciseisavos de final?
La ronda arranca el 28 de junio y concluye el 3 de julio.
¿Cuántos equipos participan?
Participan 32 selecciones clasificadas desde la fase de grupos.
¿Qué pasa si un partido termina empatado?
Habrá tiempo suplementario y, de ser necesario, tanda de penales.
¿Dónde puedo ver los partidos del Mundial 2026?
Las transmisiones están disponibles a través de FOX, Telemundo, Canal 5, TUDN, Azteca 7, RTVE, Telefe, TyC Sports, DSports y diversas plataformas de streaming según cada país.