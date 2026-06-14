La Copa del Mundo es uno de los eventos deportivos más esperados por millones de aficionados, quienes hoy encuentran en sus smartphones una herramienta clave para seguir cada detalle del torneo. Desde consultar resultados en tiempo real hasta acceder a estadísticas, repeticiones, análisis especializados y contenido exclusivo, los dispositivos móviles permiten mantenerse informados y conectados con la competencia desde cualquier lugar.

En ese contexto, Gustavo Varela, especialista en entrenamiento de vivo Smartphones, señala que los avances tecnológicos han transformado la manera en que los usuarios disfrutan de los grandes eventos deportivos. Equipos con baterías de gran capacidad, como el vivo V70 FE y sus 7.000 mAh, permiten seguir partidos, estadísticas y contenido relacionado con el Mundial durante toda la jornada. Para ello, existen diversas aplicaciones que facilitan el seguimiento de la competencia.

365Scores: alertas y seguimiento en tiempo real

Durante la Copa del Mundo, los horarios de los partidos pueden coincidir con la jornada laboral, estudios o actividades diarias. Para esos casos, esta aplicación permite configurar alertas personalizadas para recibir notificaciones instantáneas sobre goles, alineaciones confirmadas, tarjetas, cambios y resultados. También ofrece estadísticas en vivo y cobertura minuta a minuto, permitiendo mantenerse informado de lo que ocurre en encuentros clave del torneo sin necesidad de estar viendo la transmisión.

SofaScore: estadísticas avanzadas de equipos y jugadores

Algunas selecciones destacan por estilos de juego muy definidos, y esta herramienta permite analizar esos detalles en profundidad. Por ejemplo, quienes sigan a la Selección de España podrán revisar la cantidad de pases completados, el porcentaje de posesión del balón o las zonas del campo donde más circuló el juego. Del mismo modo, es posible consultar mapas de calor, disparos al arco, goles esperados (xG) y rendimiento individual de los futbolistas para entender mejor cómo se desarrolló cada partido.

FotMob: analiza el desempeño de tus jugadores favoritos

Más allá de apoyar a una selección, muchos aficionados siguen de cerca a determinadas figuras del torneo. Esta aplicación permite consultar estadísticas individuales, calificaciones de rendimiento, alineaciones, eventos del partido y comparativas entre jugadores. Así, por ejemplo, es posible evaluar el desempeño de delanteros, mediocampistas o arqueros durante cada fecha y seguir su evolución a lo largo de la competencia.

OneFootball: mantente al día con las novedades del torneo

Durante un Mundial, la información no se limita a lo que ocurre dentro de la cancha. Lesiones, cambios de alineación, declaraciones de entrenadores y análisis previos pueden influir en el desarrollo de los partidos. Esta plataforma reúne noticias, entrevistas, videos y contenido especializado de distintas selecciones para que los aficionados puedan mantenerse actualizados sobre las principales novedades del campeonato. Además, dispositivos con gran autonomía, como el vivo V70 FE y su batería de 7.000 mAh, permiten consultar este contenido a lo largo del día sin preocuparse por la carga del equipo.

Con selecciones históricas, nuevas figuras en ascenso y la expectativa de presenciar una posible última participación mundialista de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, la Copa del Mundo 2026 concentra la atención de millones de aficionados alrededor del mundo. En ese escenario, las aplicaciones móviles se convierten en aliadas clave para seguir cada partido, analizar estadísticas y mantenerse informado sobre todo lo que ocurra dentro y fuera de las canchas.