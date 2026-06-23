Claves para evitar estafas digitales durante la temporada mundialista

El Mundial se ha convertido en una fiesta que moviliza a millones de aficionados pendientes de los partidos, las promociones y las distintas actividades que rodean al torneo. Sin embargo, el incremento de la actividad digital durante estos eventos también es aprovechado por los ciberdelincuentes para difundir enlaces maliciosos, falsas promociones y otros fraudes en línea.

En medio de la expectativa por el torneo, es común que los usuarios reciban mensajes con supuestos bonos de apuestas, sorteos, transmisiones gratuitas o promociones exclusivas. Sin embargo, muchos de estos contenidos buscan robar información personal o financiera. “Hoy la exposición a los riesgos digitales es muy alta porque prácticamente toda nuestra vida transcurre en internet. Además, la inteligencia artificial está permitiendo crear engaños cada vez más creíbles”, explica Jimmy Armas, director de la Maestría en Ciberseguridad de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Según el especialista, una de las modalidades más frecuentes durante eventos deportivos consiste en la suplantación de entidades conocidas mediante mensajes de WhatsApp, correos electrónicos o redes sociales. Los delincuentes suelen hacerse pasar por casas de apuestas, plataformas de streaming, marcas auspiciadoras o incluso bancos para obtener información de los usuarios.

Las falsas promociones, los premios demasiado atractivos o los enlaces que prometen ver un partido gratuitamente son algunas de las principales señales de alerta. “Los delincuentes apelan a la urgencia y a la emoción del usuario. Si alguien siente que puede perder una oportunidad única, es más probable que actúe sin verificar la información”, señala.

Recomendaciones para disfrutar el Mundial de forma segura

Para evitar caer en fraudes digitales relacionados con el torneo, el especialista de la UPC en Ciberseguridad recomienda:

● Activar la autenticación de dos factores en aplicaciones bancarias, billeteras digitales y plataformas de apuestas.

● Verificar que las páginas web correspondan a los dominios oficiales antes de realizar pagos o ingresar información personal.

● Desconfiar de promociones, sorteos o premios que exijan actuar de manera inmediata.

● No compartir códigos de verificación recibidos por SMS, correo electrónico o aplicaciones de mensajería.

● Evitar acceder a enlaces enviados por remitentes desconocidos o cadenas de mensajes.

En caso de sospechar que se ha sido víctima de una estafa, Armas aconseja cambiar inmediatamente las contraseñas comprometidas, contactar a las entidades financieras correspondientes y recopilar toda la evidencia posible antes de presentar una denuncia. “La seguridad digital también debe formar parte de la experiencia del Mundial. Así como un hincha verifica la fecha y la hora de un partido antes de compartirla, también debería tomarse unos segundos para revisar un enlace o una promoción antes de hacer clic”, concluye.