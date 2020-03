#WorldCupAtHome: The first game



⏰15:00 CET

📅 Saturday 21 March 2020

📍 FIFATV on YouTube



Join us as we take you back to a #WorldCup stunner in Salvador: 🇪🇸Spain v Netherlands🇳🇱



👇 Subscribe for updates 👇https://t.co/QI4QPwYuJI