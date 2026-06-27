Calendario de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Descubre cuándo juegan Argentina, Brasil, México, Colombia, Ecuador, España, Paraguay, Estados Unidos y las demás selecciones clasificadas. FOTO DE NOÉ YACTAYO
Calendario de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Descubre cuándo juegan Argentina, Brasil, México, Colombia, Ecuador, España, Paraguay, Estados Unidos y las demás selecciones clasificadas. FOTO DE NOÉ YACTAYO

La fase de grupos del Mundial FIFA 2026 entra en sus últimas horas y el cuadro de los dieciseisavos de final comienza a definirse. Varias selecciones ya conocen a sus rivales en la primera ronda eliminatoria, mientras que otras esperan la resolución de los grupos J, K y L para completar el camino hacia la final. Brasil, Argentina, Estados Unidos, Países Bajos y Alemania ya tienen un panorama más claro, mientras que España, Portugal e Inglaterra todavía aguardan la confirmación de sus cruces.

TL;DR de los dieciseisavos de final del Mundial 2026

  • Los dieciseisavos de final se disputan del 28 de junio al 3 de julio.
  • Participan 32 selecciones clasificadas desde la fase de grupos.
  • Los partidos son de eliminación directa.
  • Brasil enfrentará a Japón y Estados Unidos jugará contra Bosnia y Herzegovina.
  • Argentina ya tiene asegurado un cruce frente a Cabo Verde.
  • España, Portugal e Inglaterra todavía esperan la definición de algunos rivales.
  • La programación se actualizará conforme concluyan los grupos restantes.

¿Cómo se juegan los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

La Copa del Mundo de 2026 estrena un formato con 48 selecciones divididas en 12 grupos. Los dos primeros de cada zona avanzan automáticamente a la fase eliminatoria junto con los ocho mejores terceros.

Los 32 equipos clasificados disputan los dieciseisavos de final en partidos únicos. En caso de empate, habrá tiempo suplementario y, si la igualdad persiste, la clasificación se definirá mediante tanda de penales.

Calendario de los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Domingo 28 de junio

PartidoHora ETHora CDMX
Sudáfrica vs Canadá3:00 p.m.1:00 p.m.

Lunes 29 de junio

PartidoHora ETHora CDMX
Brasil vs Japón1:00 p.m.11:00 a.m.
Alemania vs Paraguay4:30 p.m.2:30 p.m.
Países Bajos vs Marruecos9:00 p.m.7:00 p.m.

Martes 30 de junio

PartidoHora ETHora CDMX
Costa de Marfil vs Noruega1:00 p.m.11:00 a.m.
Francia vs Suecia5:00 p.m.3:00 p.m.
México vs rival por definir9:00 p.m.7:00 p.m.

Miércoles 1 de julio

PartidoHora ETHora CDMX
Primero del Grupo L vs rival por definir12:00 p.m.10:00 a.m.
Bélgica vs rival por definir4:00 p.m.2:00 p.m.
Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina8:00 p.m.6:00 p.m.

Jueves 2 de julio

PartidoHora ETHora CDMX
España vs segundo del Grupo J3:00 p.m.1:00 p.m.
Segundo del Grupo K vs segundo del Grupo L7:00 p.m.5:00 p.m.
Suiza vs rival por definir11:00 p.m.9:00 p.m.

Viernes 3 de julio

PartidoHora ETHora CDMX
Australia vs Egipto2:00 p.m.12:00 p.m.
Argentina vs Cabo Verde6:00 p.m.4:00 p.m.
Primero del Grupo K vs rival por definir9:30 p.m.7:30 p.m.

Partidos confirmados y posibles cruces de los dieciseisavos de final

Con varios grupos ya definidos, algunos enfrentamientos de los dieciseisavos de final ya están confirmados, mientras que otros dependen de la clasificación de los mejores terceros y de los resultados pendientes en los grupos J, K y L.

Cruces confirmados

  • Sudáfrica vs Canadá
  • Brasil vs Japón
  • Alemania vs Paraguay
  • Países Bajos vs Marruecos
  • Costa de Marfil vs Noruega
  • Francia vs Suecia
  • Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina
  • Australia vs Egipto
  • Argentina vs Cabo Verde

Cruces pendientes de definición

  • México vs mejor tercero clasificado.
  • Bélgica vs mejor tercero clasificado.
  • España vs segundo del Grupo J.
  • Suiza vs mejor tercero clasificado.
  • Primero del Grupo L vs mejor tercero clasificado.
  • Segundo del Grupo K vs segundo del Grupo L.
  • Primero del Grupo K vs mejor tercero clasificado.

¿Qué equipos ya están clasificados a los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

Hasta el momento, estas selecciones ya tienen asegurada su presencia en la ronda de los 32 mejores:

  • Argentina
  • Australia
  • Bélgica
  • Bosnia y Herzegovina
  • Brasil
  • Cabo Verde
  • Canadá
  • Costa de Marfil
  • Egipto
  • Estados Unidos
  • Francia
  • Alemania
  • Japón
  • Marruecos
  • México
  • Países Bajos
  • Noruega
  • Paraguay
  • Sudáfrica
  • España
  • Suecia
  • Suiza

Mientras tanto, Portugal, Colombia, Inglaterra, Croacia, Austria, Argelia, Ghana, Senegal y República Democrática del Congo continúan peleando por los últimos cupos o por mejorar su posición en el cuadro.

¿Dónde ver los dieciseisavos de final del Mundial 2026 EN VIVO?

Estados Unidos

TV

  • FOX
  • FS1
  • Telemundo
  • Universo

Streaming

  • FOX One
  • Peacock
  • Fubo
  • Hulu + Live TV
  • YouTube TV

México

TV

  • Canal 5
  • TUDN
  • Azteca 7

Streaming

  • ViX Premium

España

TV

  • La 1
  • Teledeporte

Streaming

  • RTVE Play

Argentina

TV

  • Telefe
  • TV Pública
  • TyC Sports
  • DSports

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  • DGO
  • TyC Sports Play

Colombia

TV

  • Caracol TV
  • RCN TV
  • DSports

Streaming

  • Caracol Play
  • DGO

Preguntas frecuentes sobre los dieciseisavos de final del Mundial 2026

¿Cuándo empiezan los dieciseisavos de final?

La ronda arranca el 28 de junio y concluye el 3 de julio.

¿Cuántos equipos participan?

Participan 32 selecciones clasificadas desde la fase de grupos.

¿Qué pasa si un partido termina empatado?

Habrá tiempo suplementario y, de ser necesario, tanda de penales.

¿Dónde puedo ver los partidos del Mundial 2026?

Las transmisiones están disponibles a través de FOX, Telemundo, Canal 5, TUDN, Azteca 7, RTVE, Telefe, TyC Sports, DSports y diversas plataformas de streaming según cada país.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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