La emoción del Mundial 2026 llega a Canadá. Este martes 7 de julio Colombia y Suiza se enfrentan en los octavos de final en un duelo a eliminación directa donde solo vale seguir entre los ocho mejores del torneo. El juego será realizará en el estadio BC Place Stadium, de Vancouver hoy, a partir de las 16:00 horas ET / 15:00 horas CT / 14:00 horas MT / 13:00 horas PT . Si quieres ver el partido en vivo y en directo por señal abierta y online, te comparto la lista de horarios por país, canales de televisión y qué plataformas digitales transmiten la cobertura completa desde Estados Unidos y México.

VANCOUVER (CANADÁ), 07/07/2026.- Cobertura oficial de Telemundo Deportes EN VIVO GRATIS para mirar el partido Colombia vs. Suiza hoy por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio BC Place Vancouver de Vancouver, Canadá. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Dónde ver Colombia vs. Suiza EN VIVO y ONLINE en EE.UU. y México?

País Tipo de señal Opciones principales para ver Colombia vs Suiza Estados Unidos TV por cable / satélite Paquetes con canales deportivos internacionales que incluyan la señal oficial del Mundial (feed DSports/FIFA) en operadores como DirecTV, Dish, Spectrum, Xfinity, según disponibilidad regional. Estados Unidos Streaming / online Plataformas con derechos del Mundial 2026 y señal internacional del partido: servicios que integren el canal DSports vía apps del operador (DirecTV app), más posibles integraciones en Apple TV y otras plataformas con feed oficial FIFA. México TV abierta / cable Operadores con señales del Mundial 2026 (feed DSports/FIFA) y canales deportivos con derechos: paquetes de TV de Sky, Izzi, Totalplay y otros que incluyan el canal dedicado al Mundial. México Streaming / online Plataformas con señal oficial del Mundial 2026 accesibles desde México: apps de operador (Sky/Izzi/Totalplay) con el canal del Mundial, más acceso a la señal internacional vía servicios como DGO (DirecTV Go) y Disney+ donde esté habilitado.

Si estás en Estados Unidos y quieres ver Colombia vs Suiza, tu mejor opción es buscar el canal oficial del Mundial 2026 dentro del paquete deportivo de tu operador de TV (DirecTV, Dish, Spectrum, Xfinity, etc.), ya que estos integran la señal internacional del torneo, como la de DSports o el feed de FIFA.

Si prefieres verlo online, inicia sesión en la app de tu proveedor (por ejemplo, DirecTV app o la plataforma de streaming asociada a tu servicio) y busca la sección de deportes o Mundial 2026, donde se habilita el streaming del mismo canal que se ve por TV.

¿A qué hora juega Colombia vs. Suiza por el Mundial 2026

Esta es la hora de inicio para seguir el enfrentamiento de Colombia vs. Suiza, por los 8avos de final del Mundial de Fútbol 2026.

Argentina: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Chile: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. España: 10:00 p.m. hora peninsular

10:00 p.m. hora peninsular Estados Unidos: 4:00 p.m. ET / 3:00 p.m. CT / 2:00 p.m. MT / 1:00 p.m. PT.

4:00 p.m. ET / 3:00 p.m. CT / 2:00 p.m. MT / 1:00 p.m. PT. México: 2:00 p.m. CDMX / 1:00 p.m. Baja California / 3:00 p.m. Quintana Roo.

2:00 p.m. CDMX / 1:00 p.m. Baja California / 3:00 p.m. Quintana Roo. Colombia: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Paraguay: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Perú: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Uruguay: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Venezuela: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Centroamérica: 2:00 p.m. / Panamá: 3:00 p.m.

¿Cómo mirar Colombia vs. Suiza EN VIVO por el Mundial 2026 en otros países del mundo?

Este martes 7 de julio tendremos el encuentro entre Colombia vs. Suiza por la ronda de octavos de final del Mundial de Fútbol 2026. A continuación, te dejo con los canales de TV para que puedas seguirlo en diferentes partes del mundo.

País / Región Canales/Plataformas Argentina DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium, Paramount+, Mi Telefe Chile Chilevisión, DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium Ecuador Teleamazonas, DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium España DAZN Mundial, Movistar+, La 1 (TVE), RTVE Play Colombia Canal RCN, GOL Caracol, DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium Paraguay GEN, Tigo Sports, DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium Perú América TV, TVGo DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium Uruguay DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium, AUF TV Venezuela DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium, Televen Centroamérica ESPN, Disney+ Premium, Tigo Sports (según el país), Canal 4 TCS (El Salvador), Teletica (Costa Rica), TVN (Panamá), RPC (Panamá), Chapín TV (Guatemala)

En Estados Unidos , el partido de Colombia ante Suiza se verá a través de Telemundo, canal disponible con la prueba gratuita de DirecTV. La misma señal se puede encontrar, con prueba gratuita, en streaming con Fubo.

, el partido de Colombia ante Suiza se verá a través de Telemundo, canal disponible con la prueba gratuita de DirecTV. La misma señal se puede encontrar, con prueba gratuita, en streaming con Fubo. En México habrá transmisión gratuita de Azteca 7, Azteca Deportes y Canal 5, además de TUDN y ViX Premium, mientras que en España este partido irá por DAZN.

habrá transmisión gratuita de Azteca 7, Azteca Deportes y Canal 5, además de TUDN y ViX Premium, mientras que en este partido irá por DAZN. En Argentina habrá televisación de DSports, canal que puede verse en Prime Video, junto al streaming de DGo, Flow y Paramount+.

habrá televisación de DSports, canal que puede verse en Prime Video, junto al streaming de DGo, Flow y Paramount+. En Colombia lo podrán seguir por DSports, RCN y Caracol TV.

Cómo llega Colombia al partido contra Suiza por el Mundial 2026

Colombia enfrentará a Suiza después de haber ganado contra Ghana. A continuación, los últimos resultados de Colombia antes de este partido:

Colombia ganó vs Ghana por 1 - 0 el viernes 3 de julio de 2026

ganó vs por 1 - 0 el viernes 3 de julio de 2026 Colombia empató vs Portugal por 0 - 0 el sábado 27 de junio de 2026

empató vs por 0 - 0 el sábado 27 de junio de 2026 Colombia ganó vs RD Congo por 1 - 0 el martes 23 de junio de 2026

ganó vs por 1 - 0 el martes 23 de junio de 2026 Colombia ganó vs Uzbekistán por 3 - 1 el miércoles 17 de junio de 2026

Cómo llega Suiza al partido contra Colombia por el Mundial 2026

Suiza enfrentará a Colombia después de haber ganado contra Argelia. A continuación, los últimos resultados de Suiza antes de este partido:

Suiza ganó vs Argelia por 2 - 0 el viernes 3 de julio de 2026

ganó vs por 2 - 0 el viernes 3 de julio de 2026 Suiza ganó vs Canadá por 2 - 1 el miércoles 24 de junio de 2026

ganó vs por 2 - 1 el miércoles 24 de junio de 2026 Suiza ganó vs Bosnia-Herz. por 4 - 1 el jueves 18 de junio de 2026

ganó vs por 4 - 1 el jueves 18 de junio de 2026 Suiza empató vs Catar por 1 - 1 el sábado 13 de junio de 2026

Formaciones de Colombia vs. Suiza por el Mundial 2026

Colombia: Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Suárez.

Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Suárez. Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Dan Ndoye, Johan Manzambi, Rubén Vargas; Breel Embolo.

Colombia y Suiza se enfrentan este martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio BC Place Vancouver de Vancouver, Canadá. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Canal RCN, Caracol Play, Dito, Deportes RCN, DGO, RCN Televisión, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, Canal 5, TV Azteca 7, TUDN, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)