Mundial 2026: piqueos peruanos saludables para disfrutar durante los partidos

Durante el otoño, los cambios de temperatura y el aumento de enfermedades respiratorias hacen importante prestar atención a los alimentos que consumimos entre comidas. Además, en el contexto de la Copa Mundial 2026, muchas personas se reunirán en casa, el trabajo o espacios compartidos para seguir los partidos, por lo que contar con opciones saludables para acompañar estos momentos puede contribuir a mantener una alimentación equilibrada.
Según la Lic. Sandra Heredia Miller, nutricionista de SANNA División Ambulatoria, un snack ideal durante esta temporada debe aportar energía, vitaminas y ayudar a fortalecer el sistema inmunológico. “Las frutas de estación, yogur, frutos secos, choclo desgranado, pan con palta, queso fresco, avena, infusiones calientes y sándwiches caseros son excelentes opciones para el otoño”, explica.
Asimismo, comenta que los alimentos ultraprocesados, ricos en azúcares y grasas saturadas, no son recomendables, ya que aportan pocos nutrientes, dificultan la digestión y no contribuyen a la hidratación. En Perú, se pueden preparar alternativas accesibles y nutritivas como el choclo con queso fresco, brochetas de frutas, yogur frutado, jugos naturales, cancha serrana, chips de papas andinas, chifles de plátano, pops de quinua o kiwicha, helados artesanales de fruta y queques con avena o harina de almendras.
Para disfrutar de piqueos saludables en distintos espacios donde veas el Mundial de Fútbol, la especialista de SANNA División Ambulatoria recomienda:
- Casa: planificar ingredientes, mantener frutas y snacks saludables al alcance y priorizar preparaciones caseras.
- Trabajo: preparar snacks con anticipación, transportarlos en recipientes adecuados y acompañarlos con agua o infusiones.
- Colegio: incluir opciones nutritivas y fáciles de consumir en las loncheras, evitando productos ultraprocesados.
“Lavarse las manos antes y después de comer, mantener una alimentación balanceada y elegir snacks nutritivos son hábitos importantes para cuidar la salud durante esta temporada”, concluye la Lic. Heredia.