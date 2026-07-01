René Higuita y su ilusión con Colombia: "si nos creemos el cuento, podemos estar en una final del mundo".

La ilusión por el gran momento que atraviesa Colombia en la fiesta del fútbol también la comparte una de sus máximas leyendas. El ex arquero mundialista René Higuita afirmó que la actual selección colombiana tiene los argumentos necesarios para pelear por el título de la Copa del Mundo y aseguró que todo dependerá de la confianza que tenga el equipo en su propio juego y capacidad.

“Veo a Colombia con mucho potencial. Yo creo que la selección tiene muy buen fútbol y lo ha estado mostrando. (...) Si nosotros nos creemos el cuento, podemos estar en una final del mundo”, señaló durante una entrevista concedida a la periodista Talía Azcárate para el canal de Betsson.

Higuita comparó a este plantel con la histórica selección colombiana de los años noventa y sostuvo que la gran diferencia está en la experiencia internacional que hoy poseen sus futbolistas.

“Si nosotros en esa oportunidad hubiéramos tenido la experiencia que tienen estos muchachos de hoy en día, la historia sería otra (...) por eso nos ilusionamos con nuestra selección”, refirió el popular ‘Loco’.

Pese al optimismo que transmite sobre el presente de Colombia, René Higuita advirtió que el primer reto en la fase eliminatoria no será sencillo. El exguardameta señaló que la selección colombiana deberá imponer la técnica y la inteligencia del fútbol sudamericano para superar el poderío físico de Ghana, que llega a los dieciseisavos tras avanzar como uno de los mejores terceros.

“Seguimos confiando en nuestra selección, en cada uno de los jugadores y en la experiencia que ellos le aportan al equipo. Ghana es físicamente bastante fuerte, no es un partido fácil y hay que tener inteligencia, la inteligencia del sudamericano, y aportar el fútbol que tiene el sudamericano.”

El optimismo de Higuita también encuentra respaldo en las cuotas de Betsson. Para el duelo de los dieciseisavos de final frente a Ghana, Colombia parte como favorita con una cuota de 1.55, mientras que el empate paga 3.85 y un triunfo del conjunto africano 7.70. En el mercado de campeón del Mundial, una consagración de la selección colombiana cotiza en 30.00, reflejando que aún es considerada una opción con posibilidades de dar la sorpresa.

Critica al VAR por gol anulado a Davinson Sánchez

Otro de los temas que abordó fue la polémica decisión arbitral que anuló el gol de Davinson Sánchez por un fuera de juego milimétrico frente a Portugal. Higuita cuestionó la implementación tecnológica y consideró que las imágenes no despejan las dudas de los aficionados.

“A mí me parece que con toda la inversión que se está haciendo para un VAR y con toda la tecnología, yo creo que las cámaras están muy mal ubicadas… Hay que ayudar también con toda esa tecnología a ubicar muy bien las cámaras para que la gente no tenga dudas”.

Con el partido frente a Ghana a la vuelta de la esquina, Colombia intentará ratificar el nivel que la llevó a superar la fase de grupos como líder y mantener viva la ilusión de pelear por el título. Para Higuita, el verdadero desafío será sostener la confianza que ha mostrado el equipo hasta ahora y demostrar en la cancha que esta generación de futbolistas colombianos está preparada para seguir haciendo historia.