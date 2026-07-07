Colombia y Suiza se juegan la permanencia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en los octavos de final, este martes 7 de julio desde las 16:00 ET / 13:00 PT en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos . Para ver el partido Colombia vs. Suiza en vivo y en directo en territorio colombiano, podrás hacerlo a través de la señal de Caracol TV en televisión abierta. Además, los hinchas podrán seguir cada minuto por streaming a través de Caracol Play y Ditu.

Colombia enfrentará a Suiza por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: EFE

¿Cómo ver GOL Caracol TV EN VIVO, Colombia vs. Suiza por los 8avos de final del Mundial 2026?

La transmisión oficial del partido entre Colombia vs. Suiza por los octavos de final del Mundial 2026 estará a cargo de GOL Caracol TV. A continuación, consulta los canales disponibles en los principales operadores de televisión del país, como DIRECTV, Claro TV, Movistar, Tigo, ETB y EMCALI, para seguir el encuentro en vivo.

Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT

Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV

Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV

Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV

Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo

Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay

Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable

Canales 277 SD – 252 HD de ETB

Canal 101 de EMCALI

¿Dónde escuchar Caracol Radio EN VIVO, Colombia vs. Suiza por los 8avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Sintoniza estas frecuencias de Caracol Radio para escuchar el duelo entre Colombia vs. Suiza por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Bogotá: 100.9 FM y 810 AM.

Medellín: 90.3 FM y 750 AM.

Barranquilla: 97.6 FM y 1100 AM.

Cali: 90.5 FM y 820 AM.

Bucaramanga: 99.2 FM y 880 AM.

Cartagena: 1170 AM.

Pereira: 950 AM.

Manizales: 1180 AM.

Cúcuta: 1090 AM.

Pasto: 1280 AM.

¿Cómo ver Colombia vs. Suiza EN VIVO ONLINE por los 8avos de final del Mundial 2026 por Caracol Play?

Los aficionados también podrán seguir el encuentro entre Colombia vs. Suiza por los octavos de final del Mundial 2026 mediante Caracol Play -ahora llamada ditu- (ditu.caracoltv.com), la plataforma oficial de streaming de Caracol Televisión disponible para dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO en el extranjero?

Los aficionados que se encuentren fuera de Colombia y quieran seguir el partido entre los Cafeteros y los helvéticos por GOL Caracol TV pueden acceder a la señal mediante una VPN con servidores en territorio colombiano. Esta alternativa permite visualizar contenidos que podrían estar sujetos a restricciones geográficas en algunos países.

Para ver el partido desde el extranjero, sigue estos pasos:

Contrata una VPN segura y confiable que disponga de servidores en Colombia. Descarga e instala la aplicación en tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil. Conéctate a un servidor ubicado en Colombia para obtener una dirección IP local. Ingresa al sitio web de Caracol Televisión o accede a Caracol Play para seguir la transmisión del encuentro entre Colombia y Uzbekistán.

TUDN y Canal 5 transmiten el partido entre Colombia vs. Suiza EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE HOY 7 de julio por los octavos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Por qué utilizar una VPN para ver Colombia vs. Suiza por GOL Caracol TV?

Algunos contenidos digitales de Caracol Televisión pueden estar sujetos a restricciones geográficas fuera de Colombia. Por ello, una VPN permite conectarse a internet mediante una dirección IP colombiana y acceder a las plataformas oficiales disponibles en el país para seguir la cobertura del combinado colombiano en el Mundial 2026.

Resumen para ver Colombia vs. Suiza por Caracol TV desde el extranjero

Caracol TV en el extranjero Información Países de consulta frecuente Estados Unidos, España, México y otros territorios fuera de Colombia ¿Se necesita VPN? Puede ser necesaria para acceder a determinados contenidos con restricciones geográficas Configuración básica Instalar una VPN, conectarse a un servidor en Colombia y acceder a Caracol TV o Caracol Play Dispositivos compatibles Smart TV, computadoras, tablets y teléfonos móviles Plataforma de streaming Caracol Play Beneficio principal Acceder a la cobertura del partido desde cualquier lugar con conexión a internet Recomendación Verificar previamente la disponibilidad de la transmisión y las condiciones de acceso desde tu ubicación

Alineaciones posibles de Colombia vs. Suiza

Selección de Colombia: Camilo Vargas; Johan Mojica, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Daniel Muñoz; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma; Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias; Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Selección de Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Rubén Vargas, Johan Manzambi, Dan Ndoye; Breel Embolo. D.T: Murat Yakin.

Horario, TV y cómo ver EN VIVO el Colombia vs. Suiza por el Mundial 2026

Horario : 15 horas de Bogotá (4:00 p.m. ET / 1 p.m. PT)

: 15 horas de Bogotá (4:00 p.m. ET / 1 p.m. PT) Partido : Colombia vs. Suiza, por los octavos de final del Mundial 2026

: Colombia vs. Suiza, por los octavos de final del Mundial 2026 Fecha : Martes, 7 de julio de 2026

: Martes, 7 de julio de 2026 TV : GOL Caracol TV | Streaming: Caracol Play (ditu)

: GOL Caracol TV | Streaming: Caracol Play (ditu) Lugar : Estadio BC Place, Vancouver, Columbia Británica (Canadá)

Colombia y Suiza se enfrentan este martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio BC Place Vancouver de Vancouver, Canadá. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Canal RCN, Caracol Play, Dito, Deportes RCN, DGO, RCN Televisión, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, Canal 5, TV Azteca 7, TUDN, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)