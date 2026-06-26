Suzuki Perú ofrece descuentos por cada atajada del arquero japonés Zion Suzuki ante Brasil

Hay coincidencias que no pasan desapercibidas. En la selección japonesa hay un arquero cuyo apellido resulta imposible de ignorar para los peruanos: Zion Suzuki. Inspirada en ese curioso vínculo y en sus raíces japonesas, Suzuki Perú presenta “Jugadaza Suzuki”, una campaña que convertirá cada atajada del guardameta en un beneficio para quienes deseen adquirir un vehículo de la marca.

Durante el partido que disputarán Japón y Brasil este lunes al mediodía, Suzuki Perú otorgará $100 dólares de descuento por cada atajada que realice Zion Suzuki sobre el precio del Suzuki S-Presso AMT. El beneficio será acumulable hasta un máximo de $800, de acuerdo con el número de atajadas registradas durante el encuentro.

“Como marca de origen japonés, siempre buscamos desarrollar iniciativas que nos acerquen a nuestros clientes de una manera diferente. La coincidencia de compartir el apellido Suzuki con el arquero de la selección japonesa nos inspiró a crear ‘Jugadaza Suzuki’, una campaña que convierte cada una de sus atajadas en una oportunidad para que más personas puedan acceder a un Suzuki S-Presso. Si la iniciativa tiene una buena acogida, evaluaremos extender esta dinámica a los próximos partidos que dispute Japón”, señaló Aracely Neira, Brand Manager de Suzuki Perú.

La promoción tendrá cobertura a nivel nacional y estará disponible en toda la red de concesionarios Suzuki. El beneficio aplicará para un stock mínimo de tres unidades del modelo en color azul claro perlado.

Una vez finalizado el partido, los clientes podrán acercarse a cualquiera de los concesionarios autorizados a nivel nacional para realizar la reserva del vehículo con el descuento alcanzado. El beneficio será otorgado a los 3 primeros clientes que soliciten hacer efectiva la promoción, hasta agotar el stock disponible.

Con esta iniciativa, Suzuki Perú busca ofrecer una experiencia diferente a sus clientes, combinando una propuesta comercial con un momento de actualidad y reforzando el vínculo de la marca con su origen japonés. La campaña refleja el interés por desarrollar acciones innovadoras que acerquen su portafolio a más personas a través de iniciativas creativas y de alcance nacional.