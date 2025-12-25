Los futbolistas peruanos mandaron sus saludos por Navidad. (Foto: Instagram)
Los futbolistas peruanos mandaron sus saludos por Navidad. (Foto: Instagram)
depor

Los futbolistas peruanos mandaron sus saludos por Navidad. (Foto: Instagram)

  • Los futbolistas peruanos mandaron sus saludos por Navidad. (Foto: Instagram)
    1 / 16

    Los futbolistas peruanos mandaron sus saludos por Navidad. (Foto: Instagram)

  • Renato Tapia. (Foto: Instagram)
    2 / 16

    Renato Tapia. (Foto: Instagram)

  • Pedro Gallese. (Foto: Instagram)
    3 / 16

    Pedro Gallese. (Foto: Instagram)

  • César Inga. (Foto: Instagram)
    4 / 16

    César Inga. (Foto: Instagram)

  • Carlos Gómez. (Foto: Instagram)
    5 / 16

    Carlos Gómez. (Foto: Instagram)

  • Alex Valera. (Foto: Instagram)
    6 / 16

    Alex Valera. (Foto: Instagram)

  • Oswaldo Valenzuela. (Foto: Instagram)
    7 / 16

    Oswaldo Valenzuela. (Foto: Instagram)

  • Martín Távara. (Foto: Instagram)
    8 / 16

    Martín Távara. (Foto: Instagram)

  • Adrián Ascues. (Foto: Instagram)
    9 / 16

    Adrián Ascues. (Foto: Instagram)

  • Ánderson Santamaría. (Foto: Instagram)
    10 / 16

    Ánderson Santamaría. (Foto: Instagram)

  • Jorge Murrugarra. (Foto: Instagram)
    11 / 16

    Jorge Murrugarra. (Foto: Instagram)

  • Pedro Aquino. (Foto: Instagram)
    12 / 16

    Pedro Aquino. (Foto: Instagram)

  • Gianfranco Chávez. (Foto: Instagram)
    13 / 16

    Gianfranco Chávez. (Foto: Instagram)

  • Alex Custodio. (Foto: Instagram)
    14 / 16

    Alex Custodio. (Foto: Instagram)

  • Wilder Cartagena. (Foto: Instagram)
    15 / 16

    Wilder Cartagena. (Foto: Instagram)

  • Ángelo Campos. (Foto: Instagram)
    16 / 16

    Ángelo Campos. (Foto: Instagram)

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow

La Liga 1 ya terminó y poco a poco los clubes van configurando sus planteles para disputar la próxima temporada. En medio de estas gestiones, los futbolistas se tomaron un merecido descanso para disfrutar las fiestas navideñas con sus familiares y seres queridos, tomándose un tiempo de reflexión para darlo todo por un mejor 2026. No solo los jugadores del campeonato local pasaron una feliz Navidad, sino también los que militan en el extranjero, como Pedro Gallese –próximo a iniciar una nueva aventura en el fútbol colombiano luego de fichar por el Deportivo Cali– y Renato Tapia –quien cerró el 2025 jugando en Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos–.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

TAGS RELACIONADOS