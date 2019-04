Aliento incondicional: la importancia de la hinchada en los partidos del Selección Peruana Sub 17 [VIDEO]

La Selección Peruana Sub 17 logró una importante victoria frente a Uruguay en el último partido que le restaba por Hexagona Final del Sudamericano Sub 17. Los dirigidos por Carlos Silvestri se impusieron por 3-2 sobre la selección 'charrúa'.

Después del partido algunos de los jugadores de la Selección Peruana Sub 17 declararon para los medios e hicieron sentir su emoción por el momento que están viviendo. Alessandro Burlamaqui, resaltó la influencia de la hinchada en cada partido.

"Mil gracias a la hinchada peruana, sin ellos no hubiéramos logrado nuestros objetivos. De corazón, muchas gracias." dijo Alessando Burlamaqui a los medios de comunicación. Recordemos que el centrocampista radicó en España desde que tenía un año y fue uno de los convocados para este Sudamericano Sub 17.

"El técnico (Carlos Silvestri) se mostró orgulloso de nosotros. Siempre ha estado con nosotros apoyándonos. Por otro lado no puedo describir la emoción que sentí al momento que llegó el tercer gol", resaltó Burlamaqui.

Asímismo, se le preguntó sobre su estadía en suelo peruano y dijo sentirse a gusto. "Mi experiencia en Perú ha sido muy buena. He sabido complementarme con el equipo y me he sentido muy bien. Todos son muy buenos jugadores", recalcó el centrocampista de la Selección Peruana Sub 17.

Mathías Llontop, autor del tercer gol ante Uruguay, habló con Depor. (Video: Eduardo Combe)

