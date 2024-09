El fútbol siempre te da revanchas, y Pablo Zegarra tiene la misión de revertir lo sucedido el año pasado, cuando la Selección Peruana Sub 17 regresó sin ninguna victoria del Sudamericano que se jugó en Ecuador. Ahora tiene dos objetivos, uno más inmediato que el otro: el primero, es el Sudamericano en Bolivia pero con la Sub 16, que se llevará a cabo en el mes de octubre; y el segundo, con la Sub 17 en el Sudamericano en Venezuela que se dará en abril del 2025. El objetivo es que el equipo de todos llegue al Mundial de la categoría, algo que no logramos desde hace 17 años. Por ello, durante los últimos meses, el estratega realizó una ardua labor con jugadores de entre 15 y 16 años que están en el radar de la FPF. Como prueba reciente, realizaron una breve pero importante gira por Asia, donde disputaron tres partidos para seguir puliendo detalles.

Es importante destacar que el torneo que se realizará en la serranía del país altiplánico fue aplazado en dos ocasiones (la denominación oficial del torneo es CONMEBOL Sudamericano Sub-15 2023), debido a “cuestiones operativas”. Un punto a mencionar es que estos enfrentamientos no son clasificatorios para ningún torneo mundial, ya que CONMEBOL es la única que organiza un certamen continental para esa categoría. Por lo tanto, estos partidos servirán más para que los muchachos sumen experiencia.

Las autoridades competentes indicaron que las 10 selecciones que participan en el certamen tendrán que contar con deportistas nacidos a partir del 1 de enero de 2008 en adelante. Por ello, para esta competencia, Zegarra a principios de año tuvo retos con sus similares de Paraguay y Uruguay, utilizando jugadores de esa categoría. Así, los aún adolescentes y la FPF emprendieron un viaje de 15,416 km a la nación asiática para seguir acumulando experiencia en el colectivo, enfrentando a rivales que se destacaban por su velocidad y ofensiva.

Como primer cruce, sucedió el jueves 12 de septiembre, la Sub-17 de Perú sufrió una dura derrota frente a Japón (3-0), donde los locales dominaron ampliamente. Dos días después, nos enfrentamos a un combinado local de la ciudad de Niigata, pero el panorama no cambió y volvimos a caer por el mismo marcador. Y en el cierre de gira (lunes 16), las cosas no cambiaron y caímos 2-0 contra Estados Unidos.

Así llegamos a la gira de Asía

El Sudamericano Sub 17, que se realizó en Ecuador en abril del año pasado, fue un duro golpe para la Selección Peruana, dirigida también por Pablo Zegarra. En los cuatro retos, el equipo nacional solo consiguió un empate y le dijo adiós al certamen enfase de grupos. Perdimos 2-1 contra Bolivia, 4-0 ante Paraguay, 3-0 frente a Argentina, y finalizó con el 0-0 con Venezuela.

Ahora, en este 2024, con el objetivo de voltear la página, el plantel está mayormente compuesto por jugadores nacidos en 2008 y 2009 (10 futbolistas de 16 años y dos de 15). Esta estrategia busca ofrecer rodaje internacional a los convocados como parte de una apuesta a mediano y largo plazo. Las actividades comenzaron contra Paraguay en mayo. Con un gol de Nicolás Cairo, a los 50′, la Bicolor Sub-17 venció 1-0 a la ‘Albirroja’. En la contienda internacional se disputó en el estadio Fernando de la Mora de Asunción. Así fue la alineación de Perú: Tiago Gatica, Kevin Arteaga, Rafael Guzmán (capitán), Julián Sempertegui, Nathan Sánchez, Matías Martínez, Jhostyn Ortíz, Adam James, Nicolás Cairo, Jeanpiero Falconi y Tomás Dulanto.

Pero no iba a ser el único; en el segundo duelo, también contra la ‘Guaraní’, terminó 1-1. Los locales se quedaron con un jugador menos a los 21′, por tarjeta roja a Alan Ledesma, y Perú se puso en ventaja cinco minutos después con el tanto de Geray Motta. En la segunda mitad, Paraguay logró la igualdad gracias al gol de Bautista González. De esta manera, nuestra Sub-17 terminó su gira con un saldo positivo, tras una victoria y un empate.

Siguiendo con las actividades, el cuadro dirigido por Zegarra disputó un amistoso ante Canteras Perú en la Vidú, a inicios del mes de julio, siendo este el noveno microciclo. Con un equipo muy participativo y, pese a la poca familiaridad entre ellos, lograron obtener un marcador global de 6-2 a favor del combinado nacional. Los tantos fueron de Jeanpiero Falconí (doblete), Geray Motta, Matías Ramírez, Omar Ramos y Said González.

Tras esto, se organizó otra gira para los jóvenes nacionales. A principios de agosto, Pablo Zegarra, con la Sub 16, disputó algunos partidos en Montevideo, donde jugó dos encuentros contra Uruguay. El primer choque culminó 2-2, con goles de Geray Motta y Matías Martínez para la bicolor. En ese choque, la escuadra nacional formó con Tomás Dulanto, Sebastián Ortega, Rafael Guzmán, Mateo Arakaki, Samir Meza, José Castillo, Franco Giambavicchio, Jefferson Hurtado, Geray Motta, Matías Martínez y Jeanpiero Falconi.

En el segundo cruce contra los ‘charrúas’, el técnico, buscando probar nuevas alternativas, realizó la siguiente formación: Tiago Gatica, Sebastián Ortega, Rafael Guzmán, Kevin Arteaga, Samir Meza, José Castillo, Omar Ramos, Jefferson Hurtado, Geray Motta, Matías Martínez y Jeanpiero Falconi. Finalmente, sin muchas complicaciones, el resultado quedó 0-0. Con esta serie de preparación y tras una serie mediciones, el equipo quedó listo para la gira por tierras niponas.

La Selección Peruana Sub-16 realizó entrenamientos en la sede de la VIDU para el Sudamericano 2024 que se jugará en Bolivia. (Foto: Bicolor).

La gira en Asia: tres partidos y tres derrotas

A pesar de toda la preparación en los meses de mayo, julio y agosto, durante su gira por Asia, la ‘sele’ regresó con más dudas que aciertos. Para estos partidos, el DT peruano rotó en su oncena, con el objetivo de dar preparación a la mayoría de los jugadores convocados. En el primer encuentro, perdimos 3-0. El equipo nacional llegó al descanso con el marcador en cero. Sin embargo, los nuestros evidenciaron un golpe físico que se hizo evidente en el segundo round.

Ante Japón, salimos al terreno de juego con la siguiente alineación: Tomás Dulanto; Rafael Guzmán, Jonathan García (C), Samir Meza; Nathan Sánchez, Joao Cuenca, Herson Castillo; Raúl Roja, Mart Cari, Matías Martínez y Geray Motta. Como opciones para el recambio, también sumaron minutos Paolo Doneda, Sebastián Ortega, Mateo Arakaki, Jhostyn Ortiz, Jeferson Hurtado, Nicolás Cairo y Jeanpiero Falconi.

Primer gol de Japón vs Selección Peruana Sub 17. (Vídeo: @crischasqui).

A los 48′, tras un error en la primer línea, Piero Guzmán recibió el balón y, al verse presionado por la marca del rival, intentó despejar, pero falló en el intento. Posteriormente, Kantaro Maeda, tras quedar sin marca, definió al ángulo derecho para el 1-0. Los japoneses demostraron su habilidad en la asociación de pases, aprovechando su velocidad. Jhostyn Ortiz, volante de Sporting Cristal, intentó cortar un ataque de los locales, pero no pudo evitar que Riki Naga, a los 49′, rematara cruzado y ampliara la ventaja.

Segundo gol de Japón vs Selección Peruana Sub 17. (Vídeo: @crischasqui).

La cereza del pastel llegó a los 64′. Los jóvenes de la Bicolor, ya sin fuerzas para cortar, fueron testigos de un centro al corazón del área. A pesar de que el portero Dulanto siguió de cerca la jugada y logró posicionarse frente al atacante, no pudo detener el remate cruzado del mediocampista Nozomi Tanaka, quien selló el marcador al cierre del segundo tiempo.

Tercer gol de Japón vs Selección Peruana Sub 17. (Vídeo: @crischasqui).

En el segundo reto, ante el combinado de la ciudad de Niigata, el marcador también finalizó 3-0. Zegarra salió de la siguiente manera: Paolo Doneda; Sebastián Ortega, Rafael Guzmán (C), Samir Meza, Mateo Arakaki; Nathan Sánchez; Jhostyn Ortiz, Nicolás Cairo; Geray Motta, Jeanpiero Falconi y Matías Martínez. Como opción al recambio estuvieron: Tomas Dulanto en el arco; Jonathan Garcia en la zaga; Joao Cuenca, Gerson Castillo y Jeferson Hurtado en el medio campo, en cambio, Mart Cari y Raul Rojas como puntas.

Este choque fue el debut del portero Paolo Doneda ( conoce más de él ), quien juega en el Milan Sub 17. En su estreno, tuvo algunas intervenciones destacadas, donde mostró su buen desempeño bajo los tres palos (mide 1.90 m). El primer golpe de los locales llegó antes del cuarto de hora, tras un error de comunicación en la defensa peruana, lo que permitió que Hasegawa Ryuujin anotara el 1-0 a los 13′.

A pesar de ello, los futbolistas lograron mantener la mínima ventaja hasta el final del primer tiempo. Sin embargo, en la segunda mitad, dos goles consecutivos sentenciaron el partido: a los 60′ y 61′, Imoto Shujo anotó un doblete. Lo más preocupante para la Blanquirroja fue el desempeño de la línea defensiva.

Gol de equipo de la ciudad de Niigata vs Selección Peruana Sub 17. (Vídeo: @Sh10nJZ).

En el último reto, Perú perdió 2-0 contra Estados Unidos. A pesar de ese resultado, los jóvenes mostraron un ligero progreso, logrando generar algunas ocasiones de peligro y demostrando un mejor control del juego desde el medio campo. El estratega de la Sub 17 salió así: Paolo Doneda; Samir Meza, Jonathan Garcia (C), Mateo Arakaki; Joao Cuenca, Jhostyn Ortiz, Gerson Castillo, Jeferson Hurtado; Mart Cari, Raúl Rojas y Matias Martinez. Los recambios fueron: Tomas Dulanto; Sebastián Ortega, Rafel Guzmán; Nathan Sanchez, Nicolas Cairo; Geray Motta y Jeanpiero Falconi.

El desorden en la línea de los zagueros, una vez más, fue evidente. El primer gol de USA fue temprano. Un pase entre tres defensores generó desconcierto en la zaga peruana. Aunque Mateo Arakaki intentó detener la jugada, Justin Ellis (8′) superó su marca y remató con la pierna izquierda al primer palo de Doneda, quien poco pudo hacer para evitar el primer tanto en contra.

Primer gol de Estados Unidos vs Selección Peruana Sub 17. (Vídeo: @Sh10nJZ).

La segunda anotación llegó por errores de comunicación tras un tiro libre desde la banda izquierda. Más allá de que el guardameta del Milan, aprovechando su gran tamaño, logró despejar el disparo, dejó el balón a merced de Coli Guske (51′), quien sin presión alguna puso el 2-0. Así, la Bicolor cerró su paso por tierras niponas, donde dos de los ocho goles en contra los recibió antes de los 15′ (Niigata y USA); mientras que los restantes cerca a los 50′.

Segundo gol de Estados Unidos vs Selección Peruana Sub 17. (Vídeo: @Sh10nJZ).

La lupa estuvo en ellos

Para esta gira por Asia, Pablo Zegarra convocó a 18 futbolistas: 15 provenientes de equipos de la capital y tres del extranjero, específicamente de Italia y Estados Unidos Tras la labor de Pedro Jiménez, scouting de la FPF, Paolo Doneda (17 años) vivió su primera experiencia con el equipo. Cabe destacar que no estará disponible para el próximo torneo, ya que cumplirá 18 en el 2025. Sin embargo, el objetivo en la Videna es incluirlo en la Sub-20, con la intención de que conozca nuestro sistema de juego.

Otro nuevo en el plantel fue Nathan Sánchez (16 años), nacido en Estados Unidos de padre peruano: está en la filas de Orange County SC. El volante mostró cualidades destacables, como su habilidad con el balón a ras del suelo. También estuvo Rafael Guamán (16 años), zaguero de la ‘U’ y el capitán (estuvo en el Betis de España), quien es uno de los más experimentados del plantel (participó en los microciclos previos).

De igual forma, la atención se centró en otro ítalo-peruano, Nicolás Cairo (16 años), quien juega como volante en las divisiones menores del Sassuolo. Siguiendo con otro destacado, Mateo Arakaki (16 años) es otra de las piezas claves. Su pierna zurda es una de sus fortalezas, tanto al momento de cortar los ataques rivales como en la salida a ras de suelo desde su área.

Convocados de Pablo Zegarra para disputar amistosos internacionales. (Foto: Selección Peruana).

A lo que apuntan en la Videna

Las actividades de Perú Sub-17 no tienen un break, ya que la mayoría del equipo dirigido por Pablo Zegarra se enfocará en participar en el Sudamericano Sub 16 2024, que se llevará a cabo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, del 4 al 19 de octubre. Cabe recordar que este campeonato estaba originalmente programado para la Sub-15 en 2023, pero fue aplazado. Ahora servirá para que los futbolistas sumen minutos de cara al reto del año siguiente.

En ese torneo, la Bicolor estará en el grupo A junto a Bolivia, Colombia, Paraguay y Chile. El primer reto para los jugadores nacionales será contra la ‘Verde’ el viernes 4 de octubre (6:30 p.m. horario nacional), y dos días después enfrentarán a la ‘Albirroja’ (4:00 p.m. horario nacional). Posteriormente, el martes 8 se medirán ante la ‘Roja’ (4:00 p.m. horario nacional) en el Clásico del Pacífico, para finalmente cerrar su participación contra la Tricolor (4:00 p.m. horario nacional). Ojo, solo dos equipos de cada agrupación avanzarán a las semifinales.

Después de esto, el siguiente objetivo será en 2025, cuando los jóvenes, que tendrán entre 16 y 17 años, participen en otra competencia internacional. Esta vez representarán a la Sub-17 en el Sudamericano, que se realizará del 4 al 20 de abril en Venezuela. Es importante destacar que la prioridad de la FPF será clasificar para la cita mundialista, de la cual estamos ausentes durante 17 años.

Las únicas dos veces que la Selección Peruana disputó el Mundial de esta categoría fueron en las ediciones de 2005 (cuando participó como anfitrión) y 2007 en Corea del Sur. Por lo pronto, sabiendo que los primeros retos sucederán en pocas semanas en tierras atiplánicas, las prácticas se vienen realizando en la sede de la VIDU, bajo las órdenes del DT Pablo Zegarra y su comando técnico. Es importante destacar que varios jugadores que forman parte del microciclo N° 14 estuvieron en la gira de la Bicolor Sub 17 en Japón, así como también algunos de la Sub 16. A continuación, te indicamos quiénes fueron seleccionados para los entrenamientos del cual se definirá la lista final.

JUGADOR POSICIÓN CLUB CATEGORÍA Tiago Gatica Arquero AD Cantolao 2008 Carlos Espinal Arquero Deportivo Coopsol 2008 Tomas Dulanto Arquero Sporting Cristal 2008 Fernando Lasanta Arquero USMP 2009 Gonzalo Silva Lateral Derecho Alianza Lima 2008 Kevin Arteaga Defensa Central Alianza Lima 2008 Mateo Arakaki Defensa Central Alianza Lima 2008 Omar Ramos Defensa Central Sporting Cristal 2008 Dante Reyes Defensa Central U. César Vallejo 2008 Rafael Guzmán Defensa Central Universitario de Deportes 2008 Sebastián Ortega Lateral Derecho Alianza Lima 2009 Jorge Reinoso Lateral Derecho Sporting Cristal 2008 Samir Meza Lateral Izquierdo Deportivo Municipal 2008 Fabio Vásquez Lateral Izquierdo Sporting Cristal 2009 Yamir Gómez Mediocampista Universitario de Deportes 2008 Zaid Gonzáles Mediocampista Alianza Lima 2008 Lionel Herrera Mediocampista AD Cantolao 2008 Jeferson Hurtado Mediocampista Alianza Lima 2008 Jhostyn Ortiz Mediocampista Sporting Cristal 2008 Gerson Castillo Mediocampista Sporting Cristal 2008 Nathan Sánchez Mediocampista Orange County SC (USA) 2008 Franco Giambavicchio Mediocampista Juventus FC (Italia) 2009 Aragon Rivas Ríos Extremo AD Cantolao 2008 Ismael Huacachi Extremo Sporting Cristal 2009 Adam James Extremo Universitario 2008 Jeampiero Falconí Extremo USMP 2008 Nicolás Cairo Delantero US Sassuolo (Italia) 2008 Carlos Santos Delantero Deportivo Municipal 2008 Geray Motta Delantero Alianza Lima 2009 Matías Martínez Delantero Sporting Cristal 2008

*En la lista hay 17 jugadores que ya vistieron la camiseta de la Bicolor durante este 2024 (partidos amistosos), de los cuales solo tres tienen 16 años, mientras que los demás son de 15 años*.

Pablo Zegarra es el actual entrenador de la Selección Peruana Sub 17. (Foto: Agencias).





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR