Era el empate: la polémica generada por penal no cobrado para Perú en el Hexagonal Final [VIDEO] 

Perú vs. Chile chocaron por el Hexagonal Final del Sudamericano Sub 17. Un encuentro con muchas polémicas durante los 90 minutos, incluso a poco de que finalice el duelo. El arbitro del encuentro no cobró un claro penal a favor la blanquirroja.

Esto generó el desconcierto en el cuerpo técnico y jugadores de la Selección Peruana Sub 17. Una clara oportunidad que el cuadro de Carlos Silvestri pudo aprovechar si el arbitro cobraba a favor de la bicolor para poner el empate frente a Chile.

A pocos minutos de culminar el duelo entre Perú vs. Chile, el marcador se inclina a favor de la visita. Con un ajustado 3-2. la selección chilena sumaría tres puntos mas en el Sudamericano Sub 17. Mientras que la 'bicolor' se mantendría con una unidad en la tabla.

Chile es el único líder con el puntaje perfecto en el Hexagonal Final del Sudamericano Sub 17. En la próxima fecha, enfrentará a Argentina a las 4:30 p.m. La Selección Peruana Sub 17, por su parte, se medirá ante Paraguay a las 9:10 p.m..

La declaración de los hinchas de Sporting Cristal tras caer goleados ante Olimpia. (Video: Depor)

► Locura desatada: hincha se metió al campo para celebrar el tanto de Yuriel Celi ante Chile [VIDEO]



► Perú vs. Chile: Nicolás Figueroa anotó el segundo gol de la bicolor por el Sudamericano Sub 17 [VIDEO]



► ¡GRÍTALO PERÚ! Yuriel Celi anotó el gol de descuento para la 'bicolor' en el Sudamericano Sub 17 [VIDEO]



► Luis Rojas marcó el tercer gol de Chile en el Hexagonal Final del Sudamericano Sub 17 [VIDEO]