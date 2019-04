Perú vs. Paraguay: fecha, hora y canal para ver el duelo por el hexagonal final

Perú vs Paraguay | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | VÍA MOVISTAR DEPORTES | LATINA TV | miden fuerzas este lunes 8 de abril por la tercera fecha del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 1 7 que se disputa en nuestro país. El duelo entre ambas selecciones se jugará a partir de las 9:10 p.m. (hora peruana) en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Nadie quiere perderse la participación de la Selección Peruana Sub 17. Es por eso que el partido entre Perú vs. Paraguay será transmitido a través de la señal de Movistar Deportes y Latina TV. Los detalles y el minuto a minuto del encuentros podrás seguirlo por Depor.com.

El duelo entre Perú vs. Paraguay es el partido de fondo de la tercera fecha del Hexagonal Final. Ambas selecciones quieren seguir en la pelea para lograr un cupo en el Mundial Sub 17 que se realizará en Brasil . Es por eso que las dos escuadras se preparan para mostrar su mejor juego en el Sudamericano Sub 17.

La Selección Peruana Sub 17, en la segunda jornada, cayó 3-2 frente a Chile en el 'Clásico del Pacífico' de la categoría. Hasta el momento, la 'bicolor' solo ha sumando una unidad en la tabla del Hexagola Final. Es por eso que Carlos Silvestri saldra con su mejor once desde el primer minuto ante Paraguay para quedarse con la victoria y alcanzar un cupo para el Mundial Sub 17.

Paraguay, por su parte, logró empatar 2-2 frente a la selección uruguaya en la fecha anterior. Los guaraníes, hasta el momento han acumulado dos puntos en la tabla, tras empatar sus dos primeros partidos del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 17.

