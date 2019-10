Presidente de Boca Juniors afirmó que pidió a Ricardo Gareca para la dirección técnica del club

Luego de la exitosa campaña rumbo a Rusia 2018 y tras quedar finalista en la Copa América, Ricardo Gareca encabezó la lista de entrenadores top en Latinoamérica. Este estatus lo puso en la mira de varios clubes en la región. Uno de ellos fue Boca Juniors , que se encuentra disputando su pase a la final de la Libertadores.

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, afirmó en una entrevista a Fox Sports Radio que se reunió con el técnico de la Selección Peruana para persuadirlo a que asuma el rol de DT en el club argentino poco después de la final de la Copa Libertadores 2018.

SECRETO A LA LUZ: ANGELICI CONFESÓ QUE DESPUÉS DE MADRID FUE A BUSCAR AL TATA MARTINO Y AL FLACO GARECA #FOXRadio | Los dos apuntados por el Tano para suceder a Guillermo Barros Schelotto luego de que decidiera renunciar a fines de 2018. pic.twitter.com/2coiZQnQkN — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 15, 2019

"Los dos entrenadores con los que hablé me dieron su argumento para no aceptar la oferta y me agradecieron. Sabían lo que es Boca Juniors, pero ya tenían compromisos asumidos. Sé que la secretaría técnica evaluó e intercambió ideas con 4-5 DT, pero yo hablé con solo dos. Fueron dos grandes estrategas argentinos: Gerardo Martino y Ricardo Gareca", dijo Angelici.

Ante la negativa del 'Tigre' y luego de algunas negociaciones, el mandamás del club 'xeneize' optó por Gustavo Alfaro para ser el nuevo entrenador. Esta decisión cayó a pelo para la campaña que tuvo el cuadro argentino esta temporada, pues se ubican punteros en la Primera División argentina y en semifinales de Copa Libertadores 2019.



No obstante, siempre habrá una crítica. El fanático Xeneize se queja del actual DT a raíz de las derrotas de su equipo frente a River Plate de Marcelo Gallardo, entrenador de los 'Millonarios'.

Cristian Benavente reveló detalles de su convocatoria para los amistosos ante Uruguay. (Foto/video: América TV)

►ExJuventus sobre Pedro Gallese: "Perú tiene un arquero para rato"



► San Martín quiere crear una nueva liga con Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal



► ¿200 o 202 partidos? Las cifras de Óscar Washington Tabárez al mando de la selección de Uruguay



► Estadio Nacional de Lima entre los candidatos para albergar la final de la Copa Libertadores 2020