No hay margen de error para los próximos partidos de la Selección Peruana sabiendo que se enfrenta a rivales directos que, de la misma manera, están peleando por aferrarse al último cupo de clasificación directa o incluso al cupo de repechaje. Y es que estando en el último lugar de la tabla de posiciones, la ‘bicolor’ no tiene más remedio que solo conseguir victorias en estos dos partidos, si anhela aún el llegar al Mundial. Por ello, Óscar Ibáñez tiene que alistar su mejor once para el primer partido ante Bolivia, sabiendo que contará con algunas ausencias sobretodo en la zona defensiva. Ante ello, un nombre resuena fuerte y es el de Erick Noriega.

El futbolista aliancista, que ya sabe lo que es representar a la Selección Peruana, ha mostrado un excelente rendimiento en los últimos partidos, no solo de Liga 1, sino también de Copa Libertadores. Hablamos de Erick Noriega, quien a puro pulso se ganó el llamado para formar parte de la nómina que vestirá la ‘blanquirroja’ en los duelos frente a Bolivia y Venezuela. Si bien hoy está enfocado en ello, también piensa en el sorteo del torneo continental que será mañana.

Al ser consultado si le gustaría enfrentarse al clásico rival, es decir a Universitario, el volante blanquiazul mencionó: “Si, con el que nos toque vamos a dar lo mejor, también queremos que a la U le vaya super bien. También a Cristal y siempre esforzándonos para mejorar”. Además de agradecer los elogios que le brindó Néstor Gorosito, su entrenador, quien destacó la calidad de jugador que es. “Voy a seguir trabajando para lograr grandes cosas y darle alegrías a todo el Perú y al hincha blanquiazul”, expresó a las cámaras de Fútbol en América.

Erick Noriega fue titular en los partidos de Copa Libertadores. (Foto: Alianza Lima).

A su vez, otro de los que lo destacó como el futuro de la ‘bicolor’, fue su compañero de equipo Paolo Guerrero, quien lo puso en la bolsa como uno de los elegidos para construir un legado en la Selección. “Contento con que un referente como él diga eso de mí”, mencionó el jugador de 23 años, quien también aclaró en qué posición le gustaría jugar con Perú: “Cualquiera de las dos (volante o central), creo que donde el profe me necesite voy a intentar dar lo mejor de mi”.

Por su parte, Óscar Ibáñez estaría apuntando a tomar la decisión de que Noriega sea titular en el equipo que planteará frente a Bolivia en el Estadio Nacional. Sin embargo, el propio jugador aseguró que todavía quedan días para que el técnico tome esa decisión. “Vamos a ver, creo que somos bastantes jugadores que estamos convocados pero vamos a dar lo mejor nada más”, comentó.

Si bien, la posición en la tabla no es la más alentadora, pues estamos en el último lugar y a 6 puntos del cupo de repechaje, los seleccionados nacionales, confían en que aún quedan chances para alcanzar el gran objetivo, y así lo comentó Erick: “Si claro, tenemos todavía muchas posibilidades y tenemos que dar lo mejor”.

Erick Noriega volverá a vestir la camiseta de la Selección Peruana. (Foto: La Bicolor)









¿Cuándo jugará Perú vs. Bolivia?

El partido entre Perú vs. Bolivia está programado para el jueves 20 de marzo desde las 8:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 10:30 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 9:30 p.m.; en México a las 7:30 p.m.; y en España a las 2:30 a.m. del viernes 21.





¿En qué canales ver Perú vs. Bolivia?

El compromiso entre Perú vs. Bolivia se disputará en el Estadio Nacional, con la transmisión exclusiva de Movistar Deportes, disponible en los canales 3 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). En cuanto a la señal abierta, el duelo será televisado por América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto de este evento en la web de Depor.





