Skechers continúa fortaleciendo su presencia en el fútbol peruano con la incorporación del delantero Adrián Ugarriza a su equipo de atletas. El futbolista de la selección peruana y actual jugador del Hapoel Be’er Sheva, de la primera división de Israel, ya utiliza los chimpunes Skechers SKX_2 Elite y participará en las próximas campañas de comunicación de Skechers Football.

“Estoy muy contento de formar parte del equipo Skechers. Me gusta mucho cómo se sienten sus chimpunes dentro de la cancha. Desde el primer encuentro pude notar que la marca pone a los deportistas en el centro, priorizando la comodidad y el rendimiento que necesito en mi juego. Me entusiasma representar a Skechers y llevar su nombre a todos los peruanos”, señaló Ugarriza.

Por su parte, Cristian Donghi Thomas, country manager de Skechers Perú, destacó la incorporación del delantero: “Adrián representa los valores de Skechers Football: alto rendimiento, pasión y una constante motivación por superarse. La incorporación de nuevos talentos refleja nuestro compromiso de largo plazo con el fútbol y el potencial que vemos para seguir desarrollando esta categoría en el Perú. Estamos seguros de que Adrián y nuestros demás deportistas mostrarán por qué cada vez más futbolistas eligen Skechers por su comodidad y desempeño en la cancha”.

La trayectoria de Ugarriza incluye su paso por algunos de los clubes más importantes del fútbol peruano, como Universitario de Deportes, Alianza Lima, Cienciano, Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso. También representó al país en las categorías sub-17 y sub-20, participando en los campeonatos sudamericanos de ambas divisiones.

En 2025 debutó con la selección absoluta en un amistoso frente a Rusia, disputado en San Petersburgo. Ese mismo año inició su experiencia en el fútbol israelí al incorporarse al Kiryat Shmona, equipo con el que anotó 18 goles durante la temporada 2025-2026. En septiembre de este año pasó al Hapoel Be’er Sheva, club con el que continúa su carrera en Israel y que compite también en torneos europeos.

La llegada de Ugarriza se suma al crecimiento de Skechers Football, la línea de alto rendimiento de la marca enfocada en el desarrollo de productos y alianzas con futbolistas de distintas partes del mundo. En Sudamérica, el equipo de atletas incluye también a los peruanos Jorge Murrugarra, Hugo Ancajima y Sebastián Cavero; al colombiano Radamel Falcao; y a los chilenos Álvaro Madrid y Amparo Abarca.

A nivel internacional, uno de los principales referentes de la categoría es Harry Kane, delantero del Bayern Múnich y capitán de la selección inglesa, quien forma parte de Skechers Football desde su lanzamiento en 2023. La marca continúa ampliando su presencia en el fútbol profesional a través de alianzas con deportistas de élite.

Skechers Football ofrece una variedad de modelos diseñados para responder a las necesidades de distintos tipos de jugadores y superficies de juego. La colección está disponible en tiendas Skechers seleccionadas y establecimientos especializados.

Para conocer más sobre los lanzamientos y novedades de Skechers Football, se puede seguir a la marca en Instagram y TikTok a través de la cuenta @skechersfootball.