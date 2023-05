Al Hilal vs. Urawa Red se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por el partido de vuelta de la final de ida de la Champions League de Asia. El choque se disputará desde las 4:00 a.m. (hora peruana) en el Saitama Stadium 2002 de Japón. El enfrentamiento de ida terminó con un resultado de 1-1 y se jugó en territorio del equipo de Arabia Saudita. André Carrillo estará a la expectativa de ingresar. Este torneo es una de las últimas esperanzas de salvar la temporada ya que en el plano local están lejos de la cima. La transmisión estará a cargo de STAR Plus para Latinoamérica. Sigue los detalles y minuto a minuto en Depor.





Al Hilal se prepara para la final de la Liga de Campeones. (Video: Twitter)









Al Hilal vs. Urawa Red: probables alineaciones