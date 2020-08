Sus buenas actuaciones con Binacional, incluso desde la temporada pasada, no solo lo han llevado a ser convocado por Ricardo Gareca a la Selección Peruana, sino también a estar en el radar del fútbol europeo. Para ser más precisos de la liga española, desde donde, al menos, el nombre de Aldair Rodríguez ha aparecido en carpeta, según adelanta la prensa del país ibérico.

De acuerdo al periodista Luis Millán Genzor, de la Cadena Cope, el nombre del delantero peruano de 26 años “ha tomado bastante fuerza el fin de semana” en las oficinas del Real Zaragoza, club que se prepara para disputar LaLiga SmartBank, Segunda División.

Si bien por ahora solo se trata de trascendidos, ya algunos portales del cuadro de La Romareda han empezado a hacer ruido sobre Rodríguez, con quien eso sí, “no hay todavía ninguna propuesta”, apuntó el periodista de de los programas Tiempo de Juego y de El Partidazo de COPE.

Su primera convocatoria

En entrevista con Movistar Deportes, el delantero de Deportivo Binacional contó que el llamado del ‘Tigre’ significó una sorpresa para él, ya que nunca llegó a tener contacto con alguien del comando técnico de la Selección Peruana.

“No hubo ningún tipo de comunicación conmigo, fue una sorpresa para mi, lo demás eran especulaciones pero no había nada confirmado. He venido trabajando bien y he demostrado que puedo aportar un granito de arena. He mantenido una continuidad que esperaba y eso ha ido de la mano con goles, creo que gracias a eso estoy convocado ahora”, señaló el futbolista.

