América de Cali tiene varios objetivos para la temporada 2021. Entre los cuales resaltan volver a ganar el título nacional y llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores. Para ello, el conjunto escarlata piensa en sumar un nuevo hombre en ofensiva.

Así lo confirmó Tulio Gómez, dueño del vigente monarca colombiano, quien afirmó que se trata de un jugador nacional, con quien ya se encuentran en los tramos finales de la negociaciones.

“Nosotros queremos un ‘9′, ya lo tenemos visto y estamos en el proceso. Es un colombiano que está en Sudamérica. No depende de nosotros, el jugador ya dijo que sí para venir al club. Creo que pasó alguna vez por la cantera del club”, dijo al programa radial Zona Libre de Humo.

Con el arribo de este nuevo jugador, serán cuatro los hombres de punta con los que contará el entrenador Juan Cruz Real. Actualmente tiene como opciones de ’9’ a Adrián Ramos, Aldair Rodríguez y Carlos Cortéz.

Ante la posibilidad de que el peruano pueda salir a préstamo, Depor pudo confirmar que el exBinacional permanecerá en el equipo de los ‘Diablos Rojos’. Bajo este este escenario, Gómez también señaló que “es mejor que sobren a que falten delanteros”.

Cabe recordar que Aldair Rodríguez todavía no ha podido anotar su primer gol oficial con la camiseta del América de Cali. Esta temporada ha disputado tres partidos como titular, pero su rendimiento no fue el esperado. Llegando a no ser tomado en cuenta en la última jornada.

