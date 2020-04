Sus padres y familia más cercana lo intuían: en 1999, en el Distrito de San Sebastián, en Cusco, un niño pequeño con sueños gigantes venía al mundo. El tiempo, siempre correcto, se encargó de confirmarlo. El extremo Alexander Lecaros, hoy en día, luce su fútbol en el popular Botafogo brasileño, uno de los equipos más poderosos de Rio de Janeiro -junto a Flamengo- y asiduo participante de torneos internacionales. Por cosas del destino, ahora, en el ‘Fogao’, comparte camerino con alguien a quien siempre miró en televisión: el ‘crack’ japonés Keisuke Honda.

Antes del brote del coronavirus y la posterior la suspensión del fútbol en Brasil, ¿cómo estaba Alexander Lecaros?

Venía muy bien, entrenando de la mejor manera posible. Estaba con todas las ganas de que llegue el momento de debutar oficialmente para ‘romperla’, pero todo esto hizo que me detenga.

En forma de autocrítica, ¿a qué crees que se debe el hecho de no tener continuidad?

Creo que es decisión del técnico, aparte solo salen 23 jugadores en lista y hay muchos en el banco de suplentes. Debe ser muy difícil tomar la decisión, pero esto tranquilo porque estuve haciendo bien las cosas. Sé que ya llegará el momento.

¿Es el fútbol brasileño todo lo que esperabas?

Sí, definitivamente. De pequeño siempre veía fútbol brasileño y creo que no ha cambiado en nada. Sigue siendo el mismo. Todos acá tienen el don de jugar bien al fútbol.

Tu tiempo en Garcilaso (ahora Cusco FC) te permitió conocer la realidad del fútbol en el Perú. ¿En qué se diferencia del de Brasil?

Al poco tiempo me di cuenta que tenía que ser incluso más rápido de lo que pensaba que era para llegar al nivel de los jugadores brasileños Su velocidad es distinta. Su potencia también. Aunque los peruanos también tenemos técnica de sobra, acá todos son muy técnicos, rápidos y fuertes. El primer día que llegué, ellos empezaron a hacer ‘taquitos’, a pisarla. A mí me gusta ese tipo de juego.

De todas formas, lo que mostraste en tus primeros amistosos con el equipo despertó buenos comentarios en redes sociales…

Sí. Me habían dicho varias personas que acá les gustan los jugadores que siempre van para adelante, los que intentan hacer cosas diferentes con el balón.

¿Y Keisuke Honda? ¿Cómo se siente jugar con mundialista?

La verdad que nunca se me pasó por la cabeza que Honda podía llegar. Él habla un poco de español porque jugó en México. Las veces que conversamos, es de la vida personal de cada uno, no de fútbol. Pero, cuando estamos en el campo y en el mismo equipo, él me dice que se la pase a él y que pique al espacio porque tiene muy buena técnica. Le pega con los dos pies. Me impresiona conocer gente de nombre, que ha jugado mundiales, aunque se me va haciendo normal. Seguramente vendrán otros jugadores con igual o más nombre, y va a ser igual.

Keisuke Honda participó en tres mundiales para Japón: Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. (Agencias)

¿Hay algún compañero, aparte del japonés, que consideres un ‘crack’?

Todos juegan muy bien, pero el que más me gusta es Luis Henrique. Tiene 18 años. ¡Lo que juega! Es un ‘crack’. Es muy potente, habilidoso y siempre te gana en el uno contra uno.

Con este tiempo para reflexionar y, seguramente, pensar en el futuro, ¿cuál es tu objetivo en Brasil?

Mi meta es mantenerme acá, primero. Jugar, hacer buenos partidos y ganarme un nombre. Eso es lo primordial ahora. Si se da la oportunidad de llegar a Europa, estaría más que encantado. Y, también tratar de llegar a la Selección. Mientras más partidos buenos tenga, esa oportunidad llegará sola.

¿Has tenido comunicación con Ricardo Gareca?

No, no he hablado con nadie de la Selección, pero mi representante, que también trabaja con (André) Carrillo, (Raúl) Ruidíaz y (Jefferson) Farfán, me trató de comunicar con (Miguel) Trauco para que me explique sobre el fútbol y la vida acá en Brasil.

Alexander Lecaros aparece na ponta direita e coloca a bola na cabeça de Rafael Navarro. "Coisa linda de bola! Muito bom, Alex!", parabeniza Valentim. Mais à vontade, peruano incomodou os laterais no coletivo do Botafogo desta terça-feira. 🇵🇪 pic.twitter.com/zl41SprrqL — Carlos Eduardo Sangenetto (@ce_sangenetto) January 14, 2020

¿Y se dio?

Todavía, porque justo cambié de número y mi celular se malogró. Seguramente en cualquier momento se dará.

Con el fútbol en receso y la vida, de momento, paralizada. ¿Qué te espera en las próximas semanas?

Botafogo nos ha dado libre hasta el 20 (de abril), pero de ahí no se sabe más. Ni cuándo estaríamos volviendo a los entrenamientos, ni cuándo el torneo reiniciaría.





MAS NOTICIAS