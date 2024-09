Previo al partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024, Arturo Vidal estuvo atento al Superclásico de Argentina entre Boca Juniors y River Plate, que terminó 1-0 a favor de los ‘Millonarios’. El chileno estuvo atento analizando a la ‘Banda’, su próximo rival (en la ida en Santiago quedaron 1-1). Sin embargo, en un momento, su atención se centró en la actuación del peruano Luis Advíncula, quien logró recuperar el balón y evitó un segundo gol para el equipo de Marcelo Gallardo. Además, en su canal de streaming Kick (Kingarturo23oficial), el ‘Rey’ recordó Alianza Lima, file a su estilo.

Aunque no fue su mejor partido con los ‘Xeneizes’, el lateral peruano tuvo una actuación destacada frente a Miguel Borja, evitando lo que podría haber sido un gol más para los visitantes. Esta acción fue reconocida tanto por la prensa internacional como por el chileno, quien estuvo atento al encuentro. La acción ocurrió a los 79′, cuando ‘Bot’ volvió a aprovechar su velocidad para neutralizar el peligro.

River Plate, con la intención de cerrar el partido, aumentó su presión ofensiva en el medio campo. Guillermo ‘Pol’ Fernández se unió a la defensa y pasó el balón a Aarón Anselmino, quien se situó en el lado izquierdo y avanzó varios metros antes de hacer un centro al área rival. Germán Pezzella saltó y ganó el duelo aéreo contra Milton Giménez, dejando el balón suelto. Nicolás Fonseca, anticipándose a la jugada, tocó rápidamente para Borja, que picó el balón hacia el espacio y corrió a toda velocidad, superando al defensor Cristian Lema.

Cercano a la jugada, el ‘Rayo’ surgió desde atrás con la intención de frenar el avance. Con una gran carrera de casi 15 metros, logró adelantarse al ‘Colibrí’ y, sin cometer falta, se barrió para evitar que se dirigiera hacia el arco custodiado por Sergio Romero. Sin embargo, el juez principal determinó que hubo una falta del atacante contra el defensor. El esfuerzo del jugador de la selección peruana le valió aplausos en la Bombonera tras su destacada actuación.

Tras ver esta notable salvada, Arturo no dudó en aplaudir la actuación del futbolista que salió de la cantera de Sporting Cristal. “Se recuperó bien, pensé que no lo iba a pillar. Pensé que se lo iba a llevar”, dijo a través de su cuenta de Kick. Asimismo, agregó. “Que se pare nomás, si no va a pasar el tiempo (luego que Luis quedó tendido en la cancha). La hizo bien Advíncula, pensé que se lo iba a llevar, pero no, se recuperó bien”, indicó.

Pero sus comentarios sobre el peruano no se detuvieron ahí. Previamente, ‘Lucho’ había rematado desde fuera del área a los 71′, una jugada que casi termina en un golazo si no fuera por el palo, el jugador de Colo Colo elogió la potente ejecución del futbolista nacido en Chincha. “¿Alguien entiende a Advíncula? Le pegó con izquierda, pero... ¡Era un golazo! “, exclamó. “Yo no había visto el gol. No había visto jugar a Boca Juniors hace tiempo, pero encuentro que está muy duro. Parece que el pronóstico que di yo, me imaginaba otro Boca lo tengo que decir”, precisó.

Boca Juniors vs River Plate: Luis Advíncula lesionado en el clásico





La peculiar manera que recordó a Alianza Lima

Colo Colo se juega este martes su pase a las semifinales de la Copa Libertadores contra el equipo argentino. Por eso, antes del partido, Arturo Vidal habló en la transmisión de la plataforma Kick, donde se refirió a su próximo rival y señaló que en el partido de ida el resultado debería haber sido a su favor. “El partido fue malo, mucha lucha, mucha pelea. Se jugó casi nada y River la que le quedó la hizo, pero el partido del martes va a ser diferente. El partido que jugaron contra nosotros fue diferente también. Pensé que Boca iba a ganar, pero viendo la realidad, nunca cambió de ritmo, nunca tuvo chances claras. A los delanteros no les quedó ninguna para hacer un gol, así es muy difícil”, manifestó.

Sin embargo, sus declaraciones no se detuvieron ahí; se intensificaron aún más cuando le preguntaron cuál había sido el gol más especial para él con la camiseta del ‘Cacique’. En respuesta, el chileno mencionó el gol anotado contra los blanquiazules a mediados de mayo. “El gol más lindo que hice en Colo-Colo fue contra Alianza Lima, pero ojalá el más lindo de todos sea el del martes”, sostuvo Vida.

Es importante mencionar que el tanto mencionado por el chileno fue el del empate. La acción ocurrió a los 30 minutos de la etapa complementaria, tras un balón largo del portero del club chileno que fue recibido por Cristian Zavala. Posteriormente, el ‘14′ no dudó en enviar un centro preciso para el ‘King’, quien cabeceó de manera imposible para Ángelo Campos, que poco pudo hacer.

El gol de Arturo Vidal en el Alianza Lima vs. Colo Colo (Fuente: ESPN)





¿Cuándo juega River Plate vs Colo Colo?

Por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024, River Plate recibirá a Colo Colo este martes 23 de septiembre. El encuentro está programado para definir a uno de los primeros semifinalistas del torneo y comenzará a las 7:30 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 9:30 p.m. en Argentina y Uruguay; 8:30 p.m. en Chile, Paraguay y Venezuela; y 6:30 p.m. en México.

Para aquellos que quieran ver el encuentro, estará disponible en toda América Latina a través de ESPN, Disney+, y Pluto TV. Por otro lado, en el país sureño se podrá ver por Chilevisión y en la Albiceleste por Fox Sports y Telefe (YouTube). Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Recuerda que podrás encontrar toda la emoción de este duelo en Depor. ¡No te lo pierdas!

Colo Colo vs River Plate quedó 1-1 en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024. (AFP)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR