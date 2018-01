Christian Ramos viajó a Argentina para incorporarse a Gimnasia y Esgrima de La Plata. El defensa de la Selección Peruana terminó el préstamo con Emelec de Ecuador y dejó de pertenecer al club con el que salió campeón en 2017.

"Regreso más maduro y a consolidarme en el equipo, voy por una pequeña revancha. Al final lo del Emelec se cayó, nunca hubo un acercamiento con Alianza Lima", dijo a América TV, en el aeropuerto antes de abordar su vuelo.

La prensa argentina informó hace unos días que el defensor no será parte de la primera plantilla del 'Lobo', pero se reintegrará a los entrenamientos con los juveniles del equipo argentino.



Además afirmaron que Christian Ramos no se quedó en Emelec porque el equipo campeón del fútbol de Ecuador no puede comprar su pase y buscaron otro préstamo, algo que no deseaba Gimnasia y Esgrima.

El cuadro argentino quiere vender a Christian Ramos porque tiene una deuda con Juan Aurich, dueño del otro 50% del pase del jugador. El deseo de vender al jugador es lo que hace casi improbable su llegada a Alianza Lima, club que no cuenta con dinero para la compra.

Según infocielo.com, la deuda que mantiene la institución argentina con Juan Aurich es de U$S 150.000, a lo que habría que sumarle aproximadamente otros U$S 100.000 por lo correspondiente a la penalidad por la mora. Razón por la que necesitan vender al defensa.

