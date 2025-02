Un nuevo peruano al extranjero. “Alianza Lima recibió propuesta formal del FC Slovacko de República Checa por Nicolas Amasifuén. Todo encaminado para que se cierre la venta. Faltan ajustar algunos aspectos legales para finalizar el acuerdo. Si se concreta, la idea es que viaje la próxima semana”, publicó Kevin Pacheco, periodista de RPP, en su cuenta de ‘X’. El ‘potrillo’ sería uno de los próximos jugadores formados en el club blanquiazul que tendría la oportunidad de salir al extranjero.

“El Sudamericano Sub-20 no fue nada bueno, pero algo bueno dentro de todo es que hay un jugador de Alianza Lima, un lateral que todavía no se puede decir el nombre porque no está 100% confirmado, pero está cerca de firmar por un equipo de República Checa”, había informado Diego Penny en Al Ángulo hace algunos días, en referencia a Amasifuén.

Nicolás Amasifuén se desempeña como lateral izquierdo, aunque en el último Sudamericano Sub-20 lo hizo de carrilero por la misma banda. Debutó en 2023 con Alianza Lima, disputando seis partidos en la Liga 1. Al año siguiente fue prestado a la Universidad César Vallejo, donde completó siete partidos. Este año disputó los cuatro partidos del Sudamericano Sub-20 con la bicolor.

¿Y su posible nuevo equipo? FC Slovacko marcha en el puesto 11° de 16 equipos que conforman la Chance Liga, torneo de Primera División de República Checa. Los equipos más representativos de dicho país son el líder Slavia Praga, Plzen y Sparta Praga. En su plantel ya cuenta con un jugador sudamericano: el delantero brasileño Dyjan de Azevedo.

Alianza Lima vs. Boca Juniors definirián la llave de la Fase 2 de la Copa Libertadores en La Bombonera (Foto: @Libertadores).

Juan Pablo II, próximo rival de Alianza

Antes de la definición de la llave de la Fase 2 de la Copa Libertadores, Alianza Lima deberá lidiar con el recién ascendido Juan Pablo II College, en el marco de la fecha 3 del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1. El partido se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva, este viernes 21 de febrero, a las 8:00 de la noche, y será transmitido a través de Liga 1 MAX (L1 MAX) y L1 Play.

¿Cuándo juega Alianza por Libertadores?

Luego del triunfo por 1-0 en Matute, Alianza Lima vs. Boca Juniors se volverán a ver las caras la próxima semana, por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025. Dicho compromiso está programado para el martes 25 de febrero, a partir de las 7:30 p.m. (con dos horas más en Argentina) y se disputará en el Estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como La Bombonera.

En cuanto a la transmisión del partido, esta quedará a cargo de ESPN en América Latina, canal disponible en la parrilla de DirecTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de la web de Depor.

