En Brasil, los medios locales aseguran que André Carrillo es el más brasileño de todos los refuerzos que llegaron a Corinthians y el tiempo les dio la razón. La ‘Culebra’ es el hombre del momento en el ‘Timao’, donde ha vuelto a renacer en el fútbol y ha encontrado el envión anímico que necesitaba para reinventarse. Es más, el propio jugador así lo dice, tras tener un paso ensombrecido en su último año en Arabia Saudita.

"El año pasado, cuando estuve en Arabia Saudita, me relajé un poco. No tenía la misma intensidad ni las mismas ganas. Cuando llegué a un club tan grande como el Corinthians, creo que me motivó a jugar al fútbol y a exigirme más. Hoy todo eso está dando sus frutos. Estoy muy contento”, expresó André Carrillo, luego de ganar el premio a mejor mediocampista del Paulistao 2025.

Para el mediocampista peruano, la continuidad que ha sumado en Corinthians le ha permitido desempeñar por encima de las expectativas. "La afición peruana está contenta con mi desempeño. Sinceramente, creo que el nivel del torneo brasileño me sienta bien. La continuidad, la confianza del entrenador al igual que la de mis compañeros me sienta bien”, continuó la ‘Culebra’ delante de los medios de comunicación.

André Carrillo y su emotivo mensaje tras ser campeón en Brasil con el Corinthians

La confianza de André Carrillo

Antes de llegar a Corinthians, el último equipo de André Carrillo era Al-Qadisiyah de Arabia Saudita. Allí, por confesión del propio jugador, el esfuerzo era menor y necesitaba nuevos retos. El ‘Timao’ se interesó en él por pedido del técnico Ramón Díaz y el jugador aceptó el desafío; sin embargo, no esperó que vaya a jugar tantos partidos.

"Cuando llegué a Brasil, ya sabía que habría muchos partidos, pero no tantos. Ni siquiera ha empezado el Brasileirao y ya me dio pereza (risas). Pero es parte de todo ello. Corinthians es un gran equipo, tenemos un plantel enorme con futbolistas de calidad. Tenemos que disfrutar e ir por más títulos”, sostuvo el peruano.

Asimismo, Carrillo destacó la confianza que le otorgaron desde el comando técnico y cómo ha ido respondiendo en el campo. "Me siento bien. Al principio, no sabía si mi nivel sería suficiente aquí en el club. Sabía que contaba con la confianza del entrenador, pero eso no era todo. Poco a poco, todo empezó a funcionar. Hoy siento que el grupo tiene otra mentalidad. Se avecinan cosas buenas”, agregó la ‘Culebra’.

