André Carrillo encontró en Brasil su lugar en el mundo. Desde que llegó a Corinthians, la ‘Culebra’ ha vuelto a tener ese hambre de competitividad que todo futbolista posee y sus buenas actuaciones lo colocaron como titular en el equipo. Sin embargo, hubo un momento después de su salida de Arabia Saudita en que miró como opción volver al fútbol peruano y no precisamente a Alianza Lima, sino a su ‘compadre’, Universitario de Deportes.

En una reciente entrevista con ‘La fe de Cuto’, André Carrillo contó detalles de lo que pasó tras no renovar contrato en Al-Qadisiya, su anterior equipo en el fútbol árabe. El extremo peruano reveló que estuvo unos días como jugador libre y recibió una llamada de Jean Ferrari, administrador del cuadro crema.

"Había quedado libre. Estuve una semana como ‘jugador libre’ en Arabia. Tenía propuestas malas, de países que no quería, de clubes que no me interesaban. Estaba con dudas, incluso pensé en volver al Perú a jugar”, indicó en un primer momento en el podcast.

Luego, la ‘Culebra’ agregó: “(En ese momento) hablé con un club peruano, hablé con Jean (Ferrari), pero por uno u otro motivo no continuaron esas conversaciones. Al final, tomé la mejor decisión. Como te dije, me fui a Corinthians, todo fluyó y hoy por hoy estoy viviendo súper bien”.

André Carrillo habla sobre cómo cambió su motivación desde su llegada a Corinthians (Foto: @Corinthians)

El presente de André Carrillo en Corinthians

Para Carrillo, el llamado de Ramón Díaz, exentrenador del ‘Timao’, fue el inicio de todo lo bueno que le viene pasando en Brasil. Eso sí, al principio no estuvo muy convencido de llegar al Corinthians, ya que estaba muy cómodo en Arabia Saudita y se había acostumbrado al estilo de vida de ese país.

"La verdad, llegué con muchas dudas, porque venía de la segunda división de Arabia. Yo decía que no quería venir a Brasil porque es una liga muy competitiva. Llegué con temor, porque no venía bien en la selección. No sé si era miedo, pero estaba en una zona de confort en Arabia”, apuntó el peruano.

Sin embargo, la ‘Culebra’ tomó la mejor decisión y aceptó ir a Brasil. "Lo conversé con mi mamá, mi papá y mi mujer (…) Pero decidí probarme, saber si estaba preparado para este nivel. Creo que llegué bajo, por el relajo, pero ahora estoy disfrutando. Me siento importante en el equipo, me hacen sentir un jugador valioso en uno de los clubes más grandes de Brasil”, acotó.

André Carrillo hoy brilla en Corinthians. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Corinthians?

Luego de vencer 1-0 a Racing Club de Montevideo por la Copa Sudamericana, Corinthians volverá a tener actividad cuando reciba a Santos FC de Neymar, en duelo válido por la novena fecha del Brasileirao. Dicho compromiso está programado para este domingo 18 de mayo desde las 2:00 p.m. y se disputará en el Neo Química Arena, en Sao Paulo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Liga 1 MAX para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, ClaroTV, WinTV y BestCable, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del encuentro, recuerda que podrás seguir los pormenores en Depor.

TE PUEDE INTERESAR