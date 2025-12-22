Claudio Pizarro, 19 títulos. (Foto: AFP)
Claudio Pizarro, 19 títulos. (Foto: AFP)
Claudio Pizarro, 19 títulos. (Foto: AFP)

  • Claudio Pizarro, 19 títulos. (Foto: AFP)
    Claudio Pizarro, 19 títulos. (Foto: AFP)

  • André Carrillo, 17 títulos. (Foto: Getty Images)
    André Carrillo, 17 títulos. (Foto: Getty Images)

  • Jefferson Farfán, 17 títulos. (Foto: AFP)
    Jefferson Farfán, 17 títulos. (Foto: AFP)

  • Juan Joya, 13 títulos. (Fotos: Peñarol/GEC)
    Juan Joya, 13 títulos. (Fotos: Peñarol/GEC)

  • Percy Rojas, 12 títulos. (Foto: Independiente)
    Percy Rojas, 12 títulos. (Foto: Independiente)

  • Paolo Guerrero, 11 títulos. (Foto: Corinthians)
    Paolo Guerrero, 11 títulos. (Foto: Corinthians)

Tras imponerse a Vasco en la final, conquistó la Copa Brasil 2025 de la mano de , quien cerró la temporada con dos títulos en el ‘Timao’, sumando el Paulistao. De esta manera, la ‘Culebra’ llegó a 17 títulos oficiales a nivel de clubes, todos en el panorama internacional sumando su paso por Sporting CP, Benfica, Al Hilal, Al Qadisiyah y Corinthians. Con 34 años de carrera y muy cerca de alcanzar al primer lugar en el ranking, Carrillo podría la próxima temporada, en caso de seguir con otro año exitoso en el ‘Timao’, coronarse como el futbolista peruano más campeón de todos los tiempos. Un hito histórico.

