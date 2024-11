La llegada de Ramón Díaz al banquillo le ha cambiado la cara a Corinthians y lo ha levantando en todo sentido. Si bien no lograron avanzar hasta la final de la Copa Sudamericana (se quedaron en semifinales), tuvieron una campaña importante a nivel internacional. En paralelo, el ‘Timao’ continúa en alza en el Brasileirao (puesto 9) y acaba de sumar su quinta victoria seguida en el campeonato. Todo esto con una nueva cara del equipo, en la que André Carrillo viene teniendo relevancia.

La ‘Culebra’ llegó a Brasil por pedido de Ramón Díaz y ha sido un habitual titular en su pizarra. Frente a Cruzeiro, en la reciente fecha del Brasileirao, no fue la excepción. El ‘Timao’ sacó una importante victoria por 2-1 ante el finalista de la Sudamericana en el Neo Química Arena con el volante nacional desde el arranque. Los goles de Memphis Depay y Yuri Alberto le dieron la victoria sobre la ‘Bestia Negra’, aunque la participación del peruano no fue la más lúcida.

A pesar de la confianza de Ramón Díaz, Carrillo viene arrastrando un bajón en su nivel. Los elogios que recibió en sus primeros partidos se han convertido en críticas, así lo hizo saber la prensa brasileña, que si bien resaltaron la victoria de ‘Timao’, no dejaron de lado la discreta versión de la ‘Culebra’. El portal Globo Esporte se refirió a él de la siguiente manera: “Su producción cayó en los últimos juegos. No pudo mantener la intensidad en el mediocampo, sobre todo después de que Cruzeiro lograra reducir el marcador”.

Calificación de André Carrillo por el portal Globo. (Globo)

Tras esa crítica el citado medio lo calificó con un puntaje de 6.0; mientras que el público -de acuerdo a Globo Esporte- le puso una nota menor, de 5.8. En esa misma línea, el portal Meu Timao lo puntuó con un 5.5, después de un total de 2209 votaciones, lo que da cuentas de que en estos momentos le está costando a Carrillo sostener el nivel en el equipo.

Por su parte, el portal Sofascore lo calificó con un puntaje más alentador, 6.5. Esto luego de 68′ jugados, 28 toques, 18 pases precisos de 23, cero remates a puertas, tres duelos ganados de ocho intentos. Asimismo, perdió la pelota en cinco oportunidades y cometió tres faltas, en una de ellas fue amonestado con tarjeta amarilla. Al final, salió sustituido por Charles Rigon.

Cabe señalar que André Carrillo tiene 15 partidos con Corinthians y registra una sola asistencia en 710′ jugados. Sus participaciones se dividen en Brasileirao (nueve), Copa Sudamericana (cuatro) y Copa de Brasil (dos). En la pizarra de Ramón Díaz, la ‘Culebra’ ha jugado de mediocampista, interior por derecha y de extremo por esa misma banda.

¿Por qué no fue convocado André Carrillo?

A pesar de tener cierta continuidad en Brasil, André Carrillo no fue considerado para la fecha doble de noviembre con la Selección Peruana. Esto dejó ciertas interrogantes sin respuestas entorno a la ‘Culebra’, pues era su tercera ausencia consecutiva en la convocatoria de Jorge Fossati. Su última vez fue en la nómina de la Copa América, donde solo jugó 11′ (ante Canadá) dejando un sinsabor por su desdibujada presentación.

A raíz de ello, el futbolista de 33 años se refirió a su relación con Jorge Fossati, asegurando que siempre mantuvo un buen vínculo con él. Explicó que su ausencia en las convocatorias recientes fue por cuestiones personales, pero se mostró optimista de regresar a la selección en las próximas fechas. “Siempre he tenido contacto y buena relación con el míster, por algún u otro tema no he sido convocado, así que a lo mejor en las próximas convocatorias voy a estar y voy a prepararme bien en mi club”, comentó Carrillo en el programa En Carne Propia.





