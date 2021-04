Godoy Cruz consiguió una importante victoria de el último fin de semana frente a Racing, por la fecha 8 de la Copa de la Liga en Argentina. Wilder Cartagena estuvo presente desde el inicio del partido y se ha convertido en pieza clave en el esquema de Sebastián Méndez, por lo que no es de sorprender que el DT le haya hecho un pedido especial.

Al respecto, el volante nacional comentó para Movistar Deportes que “cuando Méndez llegó, me dijo que contagie la experiencia que uno tiene en partidos internacionales. Como el grupo es joven, trato de juntarlos y mantener al grupo bien”.

“Yo cuando vine, la idea era agarrar experiencia y competir en una liga de alto nivel. Si vienes acá te haces un jugadorazo por la exigencia. Quiero dar el salto a Europa o a un equipo grande”, confesó Cartagena. No obstante, hay otro destino al que también quisiera llegar y que no está muy lejos de donde juega hoy.

Se trata de Boca Juniors, club donde milita el defensa nacional Carlos Zambrano: “Sería lindo llegar a Boca. Me encanta mucho el mundo Boca. Ahora que está Carlos lo veo mucho más. Quisiera llegar a cualquier equipo grande. Hay que seguir paso a paso”.

Wilder Cartagena no tuvo el mejor inicio con Godoy Cruz a su llegada, por lo que tuvo que ganarse el titularato del que hoy goza. “Personalmente no me quería ir. Sentía que le podía aportar mucho al equipo. No me quise ir de la liga argentina porque siempre soñé jugar acá”, agregó.

En el duelo anterior, el ex Alianza Lima fue el autor del primer y único gol de Godoy en el empate frente a Talleres. El mediocampista nacional ensayó un potente remate desde fuera del área, para sorprender al guardameta rival Marcos Díaz. Antes del primer cuarto de hora en la contienda, sacó un disparo en primera con la parte externa del pie.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR