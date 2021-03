Godoy Cruz sumó su segunda victoria en la Copa de la Liga Argentina, con la cual se ubica en el cuarto puesto en la tabla del Grupo A. Wilder Cartagena se convirtió en pieza clave del partido, al marcar el segundo de tres tantos en el choque ante Platense.

Esto lo deja más que satisfecho al volante nacional, que buscaba tener mayor protagonismo en el elenco argentino, ya que la temporada pasada no logró sumar muchos minutos a su favor. “Hoy me he sentido muy cómodo. Creo que partido a partido he venido creciendo”, declaró el volante de la Selección Peruana tras el compromiso.

“La temporada pasada no tuve muchos minutos, pero poco a poco voy a seguir creciendo”, agregó nuestro compatriota, que arrancó como titular para este encuentro. Sin embargo, no fue hasta el minuto 87, cuando el tiro libre marcado por Martín Ojeda se convierte en el 2-1 del ‘Tomba’, gracias a un cabezazo del peruano, en lo que fue su segunda anotación desde su llegada en 2020.

Al respecto, Cartagena precisó a la prensa que “el gol coronó la actuación, pero en verdad me quedo con lo que hizo el equipo. Se jugó bien, tuvimos muchas situaciones claras, buena posición por momentos y es bien merecido el triunfo”.

Desde el inicio de la temporada 2021, Wilder Cartagena ha sumado los cuatro partidos del torneo como titular, llegando a sumar 327 minutos en campo. Su perseverancia en los entrenamientos y su compromiso con el club le han valido ingresar en la pizarra de Sebastián Méndez.

Semanas atrás, el propio jugador confesó que, pese a no tener el protagonismo esperado el año pasado, estaba optimista y decidido a ganarse un lugar en Godoy Cruz. “Nunca pasó por mi cabeza volver al fútbol peruano. Mi primera opción siempre fue quedarme aquí. Tengo contrato con Godoy Cruz hasta mitad de año y voy a dar lo mejor hasta el final de temporada”, sostuvo a GOLPERU.





