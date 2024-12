Corinthians vive un buen momento y sigue en ascenso tras golear 3-0 al Bahía en casa, con André Carrillo como titular. El volante peruano jugó 76 minutos y dio una asistencia en el encuentro, donde su equipo se impuso gracias a un doblete de Depay (12′ y 61′) y un gol de Yuri Alberto (45′). Con este triunfo, el ‘Timao’ alcanzó los 53 puntos y se encuentra en el séptimo lugar de la tabla, en zona de clasificación para la fase previa de la Copa Libertadores, a seis puntos de los puestos que dan acceso a la fase de grupos. En la próxima fecha, visitará a Gremio de Porto Alegre.

En los descuentos del primer tiempo, el Corinthians ganaba 1-0 con un gol de Memphis Depay, y el Bahía intentaba adelantar sus líneas en busca del empate. En una jugada de contraataque, Caio Alexandre perdió el balón ante Depay, quien asistió a Rodrigo Garro y le devolvió la pared al neerlandés. Depay se la dio a André Carrillo y este envió un pase profundo a Yuri Alberto, quien controló el balón en el área y, cuando parecía sin ángulo, disparó cruzado al segundo palo, marcando el 2-0.

En el segundo tiempo, a los 61 minutos, Memphis Depay selló la victoria con un potente tiro libre que significó su segundo gol personal y el 3-0 final. Por su parte, André Carrillo, quien fue titular y jugó un papel clave en la jugada del segundo gol, sumó su segunda asistencia desde su llegada al fútbol brasileño.

André Carrillo llegó a Corinthians en el mes de setiembre de 2024. (Foto. Agencias)





¿Por qué André Carrillo no es convocado a la Selección Peruana?

A pesar de tener continuidad en Brasil, Carrillo no fue considerado para la fecha doble de noviembre. Esto dejó ciertas interrogantes sin respuestas entorno a la ‘Culebra’, pues era su tercera ausencia consecutiva en la convocatoria de Jorge Fossati. Su última vez fue en la nómina de la Copa América, donde solo jugó 11′ (ante Canadá) dejando un sinsabor por su desdibujada presentación.

A raíz de ello, el futbolista de 33 años se refirió a su relación con Fossati, asegurando que siempre mantuvo un buen vínculo con él. Explicó que su ausencia en las convocatorias recientes fue por cuestiones personales, pero se mostró optimista de regresar. “Siempre he tenido contacto y buena relación con el míster, por algún u otro tema no he sido convocado, así que a lo mejor en las próximas convocatorias voy a estar y voy a prepararme bien en mi club”, comentó Carrillo en el programa En Carne Propia.





Los próximos partidos de Perú por Eliminatorias

La Blanquirroja volverá a luchar por los puntos en marzo de 2025. El primer rival de esa fecha doble será Bolivia en Lima, por la jornada 13 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Se espera que se juegue en el Estadio Nacional. El último enfrentamiento ante los bolivianos en nuestra casa data del proceso anterior rumbo a Qatar 2022, con victoria por 3-0 de la Bicolor.

Después del choque contra los altiplánicos, la Selección Peruana tendrá cinco compromisos más para tratar de revertir su situación y obtener el repechaje de la máxima competencia del mundo. Los duelos que restarán son ante Venezuela (V), Colombia (V), Ecuador (L), Uruguay (V) y Paraguay (L). Entramos a la recta final de las Eliminatorias más difíciles del mundo.





