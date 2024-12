Han pasado varios días desde que Boca Juniors fue eliminada de la Copa Argentina a manos de Vélez, un nuevo golpe que acabó con cualquier esperanza de conquistar un título en este 2024 para el ‘Xeneize’. Y Luis Advíncula fue uno de los más criticados, tras ser expulsado al inicio del segundo tiempo por pasarse de revoluciones: una fuerte falta en la mitad de la cancha por detrás, sabiendo que tenía ya una amarilla. La escena posterior fue una imagen repetida en otras ocasiones: sorprendido, mordiéndose la camiseta y al borde de las lágrimas, dejó el campo del estadio Kempes. Luego, su única aparición fue como suplente en el encuentro contra Gimnasia.

Y este martes, luego de varios días de silencio, Luis Advíncula reapareció a través de sus redes sociales mediante una historia en Instagram. “Cuántas veces has pensado que no podías más... ¡Y pudiste mucho más!”, dice el mensaje que publicó el ‘Rayo’, durante horas de la mañana antes de ir al primer entrenamiento de la semana con Fernando Gago. Una frase motivacional que grafica lo que ha estado viviendo el lateral peruano y ese empujón que necesita para seguir adelante. Es un hecho que no está en su mejor nivel y sumado a esto el bajón anímico por su expulsión.

La publicación de Luis Advíncula. (Instagram)

¿Qué dijo Gago sobre Advíncula?

En la última victoria de Boca ante Gimnasia, por 2-0, Fernando Gago recibió la consulta de la ausencia de Advíncula y no dudó en marcar la cancha. “Acá todos los jugadores se ganan el puesto en el entrenamiento semanal y lo que hablo en el vestuario queda ahí adentro”, contestó el exjugador. Un mensaje contundente que ha llamado la atención de los aficionados de Boca.

Cabe recordar que, luego de la caída ante Vélez, Fernando Gago se refirió a la expulsión de ‘Bolt’ y fue claro: “Advíncula cometió un error y lamentablemente nos dejó con uno menos. Son situaciones del juego que hay que sobrepasar. Los errores trataremos de corregirlos y que no se vuelven a cometer; siempre de los errores se tiene que aprender”.

En lo que va de la Liga Profesional, Luis jugó 16 partidos (14 de ellos como titular) y dio dos asistencias. Lleva un total de 1 261 minutos disputados. Al ‘Xeneize’ le quedan solo dos partidos más en el campeonato: ante Newell’s e Independiente, el 8 y 15 de diciembre, respectivamente. ‘Bolt’ tendrá que esforzarse en los trabajos para recuperar su puesto en el once del equipo.

Advíncula necesita redimirse en 2025

Para tener una radiografía más clara del presente de Luis Advíncula en Boca Juniors, Depor conversó con Giuliano Pimenta, periodista de Todo Noticias, quien analizó a qué se debe este momento de nuestro compatriota. “Lamentable lo de Advíncula, porque él es un buen jugador. Su año ha sido de más a menos, porque no empezó tan mal, pero sí algo flojo. Venía de un buen pasado, era el único que daba la cara en Boca desde el año pasado. Le costó mucho replicar ese nivel, de reafirmar todo lo bien que hizo en una temporada con final de Copa Libertadores”, comentó.

Haciendo foco en su expulsión frente a Vélez, agregó: “Su última expulsión hizo que la gente pierda la paciencia, porque también se había salvado de la tarjeta roja en el primer tiempo y ya tenía amarilla, por lo que pudo haber evitado esa barrida. Advíncula es un tipo que siempre ha dado la cara, sobre todo cuando otros referentes no la dan. La gente está enojada, porque parece que todos están en la misma sintonía, porque no creo que él lo haga con maldad, sino que el equipo en sí está mal”.

SOBRE EL AUTOR Renzo Rodriguez Bachiller en Ciencias y Artes de la Comunicación con mención en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en Gestión Deportiva en Evolución Conmebol y Marketing Digital. Tiene más de cinco años de experiencia en periodismo digital, escrito y multimedia.