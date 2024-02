No ha pasado más de una semana del debut de Bryan Reyna en Belgrano y el delantero peruano ya es noticia en Argentina. En esta ocasión, arrancó como parte del equipo titular en la Copa Argentina y viene demostrando su talento por la banda izquierda. Fue desde este sector que centró, colaborando así para el gol de descuento del equipo ‘Pirata’ ante Mitre.

Este miércoles se jugaron los 32avos de final en el estadio Eva Perón y Bryan Reyna tuvo su primera titularidad en Belgrano. En la recta final del partido (67’), con un resultado adverso de 2-0, el ‘Pirata’ buscaba reponerse y conseguir un empate agónico para no caer eliminados.

Acto seguido, el atacante peruano desbordó por izquierda para encontrar la cabeza de Juan Barinaga quien conectó al lado imposible del arquero de Mitre. De esta manera, se anotó el descuento del partido, aunque no fue suficiente porque las acciones culminaron con un 1-2 y eliminación de la Copa Argentina.

En la transmisión oficial, los comentaristas destacaron su movilidad durante todo el partido. El ‘Picante’ fue uno de los que más generó acciones de peligro, buscando a los delanteros de su equipo en el área. “Gran centro y movimiento de Reyna”, destacaron sobre el ex jugador de Alianza Lima.

¿Cómo fue el debut de Bryan Reyna en Belgrano?

Este domingo 5 de febrero, Bryan Reyna debutó oficialmente en Belgrano, frente a Newell’s Old Boys. Aquí tuvo la oportunidad de entrar a los 17′ del segundo tiempo, reemplazando a Pablo Chavarria y rápidamente se posicionó en la zona ofensiva de su equipo. Entre lo más destacado, hizo una ruleta ante la marca de Ever Banega y sacó un centro que desafortunadamente no pudo acabar en gol.

Bryan demostró que puede ser de mucho apoyo para el equipo y tanto el comando técnico como los aficionados quedaron conformes con su debut en el ‘Pirata’. Por supuesto, tiene muchas cosas que pulir que lo que sobra es talento y solo depende de él llegar tan lejos como sea posible.

¿Qué dijo Reyna en su llegada a Belgrano?

Luego de semanas de gestión, Bryan Reyna se convirtió en nuevo jugador de Belgrano, procedente de Alianza Lima. El ‘Picante’ llegó para ganarse el puesto de titular en su primera experiencia por el fútbol de Argentina. Por ahora, ya ha jugado dos partidos.

“Lo que el hincha se va a encontrar es un jugador que siempre le gusta ir para adelante, me gusta encarar y voy a ayudar al equipo en lo que pueda”, fueron las primeras palabras de Reyna como jugador del ‘Pirata’, en una rueda de prensa durante esta semana. En ese momento también reveló que está preparado para asumir cualquier responsabilidad. “He venido entrenando y haciendo pretemporada. Sí, estoy preparado para lo que me diga el profe”, agregó.





