Asistencia de Joao Grimaldo en Sparta Praga (Video: OnePlay)
Asistencia de Joao Grimaldo en Sparta Praga (Video: OnePlay)

y siguen en buen momento en República Checa. Ambos fueron titulares en la victoria de por 3-1 sobre Jablonec por la Chance Liga. En dicho partidos, el ‘Chocolatero’ dio una asistencia para el segundo gol de los granates. Fue su primer pase gol en la temporada, donde comenzó como suplente y de a pocos se ganó el titularato. El ‘Vikingo’, por su parte, hizo un partido correcto cerrando su zona y proyectándose en ataque con propiedad. A falta de una jornada, Sparta Praga se consolidó en el segundo lugar del torneo con 63 puntos, a cinco del líder Slavia Praga.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS