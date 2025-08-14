Asistencia Joao Grimaldo con Riga FC. (Video: Riga FC)
El delantero peruano volvió a ser titular con Riga FC y aportó con una asistencia. Además, su equipo clasificó a la siguiente ronda de la Conference League.

Noticia en desarrollo...

