Una vez más en Letonia, Joao Grimaldo muestra sus excelentes condiciones en el Riga FC, destacando no solo por rendimiento en la Liga de Letonia, si no también siendo trascendental en el marcador final. Si bien para muchos es una competición de tercer nivel en Europa, la continuidad le está permitiendo al exfutbolista de Sporting Cristal tener las oportunidades que no tuvo en Serbia, donde vivió rezagado a un segundo plano en Partizán de Belgrado. Esta vez, en el compromiso correspondiente a la segunda ronda de clasificación, el extremo peruano mandó, desde el córner, un centro directamente al área, que le quedó perfectamente a la cabeza a su compañero Iago Siqueira. En lo que va de la presente temporada, Grimaldo registra tres goles y siete asistencias contabilizando todos los torneos. Ojo, su vínculo contractual con Partizán es hasta junio del 2028, por lo que podría volver de su préstamo si el conjunto serbio así lo considera.

SOBRE EL AUTOR Gianina González Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.