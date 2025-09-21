Asistencia de Marcos López en Copenhague. (Video: Fanáticos del Fútbol - Perú / X)
Luego de una excelente participación en Champions League a mitad de semana, recibió a Silkeborg en la liga de Dinamarca. Con como titular, nuevamente, el cuadro danés no pudo conseguir los tres puntos; sin embargo, el peruano volvió a tomar protagonismo en uno de los goles. Para esta ocasión, desbordó por izquierda y lanzó un centro preciso para la cabeza de Mohamed Elyounoussi quien marcó lo que fue el 3-1 parcial. Para mala suerte de los locales, la visita logró un empate 3-3 y robó un punto en su visita. Por lo pronto, es tercero con 17 puntos en 9 partidos disputados.

