Inter Miami se enfrenta a Orlando City por una jornada más de la Major League Soccer 2025. El elenco de Pedro Gallese viene ganando por 3-1 a los rosados de Lionel Messi y compañía. Sin embargo, al minuto 66 el cuadro de Mascherano tuvo en los pies de Luis Suárez, lo que tranquilamente iba a ser el gol del año en la MLS. Transcurría el minuto 66 del partido, cuando en un contragolpe del elenco ‘rosado’ Luis Suárez tomó el balón, alzó la cabeza y vió adelantado a Gallese y como buen delantero no dudó en pegarle desde media cancha. Sin embargo, no se esperaba que el ‘pulpo’ tengo unos reflejos extraordinarios para evitar el segundo gol del Inter Miami. Todo esto ante el asombro y aplauso del público asistente que se rindió ante Gallese. El portero peruano quedó tendido en el campo, siendo atendido por lo médico, ya que tuvo un golpe con las redes de su portería, pero nada grave debido a que minutos después se recuperó y continuó atajando con normalidad.