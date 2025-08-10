¡Sacó los tentáculos! Impresionante atajada de Pedro Gallese a Luis Suárez en la MLS | VIDEO: MLS
¡Sacó los tentáculos! Impresionante atajada de Pedro Gallese a Luis Suárez en la MLS | VIDEO: MLS

se enfrenta a por una jornada más de la Major League Soccer 2025. El elenco de viene ganando por 3-1 a los rosados de Lionel Messi y compañía. Sin embargo, al minuto 66 el cuadro de Mascherano tuvo en los pies de Luis Suárez, lo que tranquilamente iba a ser el gol del año en la MLS. Transcurría el minuto 66 del partido, cuando en un contragolpe del elenco ‘rosado’ Luis Suárez tomó el balón, alzó la cabeza y vió adelantado a Gallese y como buen delantero no dudó en pegarle desde media cancha. Sin embargo, no se esperaba que el ‘pulpo’ tengo unos reflejos extraordinarios para evitar el segundo gol del Inter Miami. Todo esto ante el asombro y aplauso del público asistente que se rindió ante Gallese. El portero peruano quedó tendido en el campo, siendo atendido por lo médico, ya que tuvo un golpe con las redes de su portería, pero nada grave debido a que minutos después se recuperó y continuó atajando con normalidad.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS