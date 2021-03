La expulsión de Carlos Zambrano en el Boca Juniors vs. River Plate sigue generando reacciones diversas en los hinchas del fútbol argentino como peruano. Esta vez, Nolberto Solano salió en su defensa, manifestando las cualidades del jugador, aunque sin dejar de recordarle que el fútbol es cada vez más exigente y que debe adaptarse a él, especialmente en un campeonato tan duro como la Copa de la Liga Profesional.

En diálogo con Campeonísimo de PBO, Solano sostuvo que “Carlos [Zambrano] es un privilegiado y puede decir lo que es Boca. Ahora es más exigente incluso que cuando me tocó estar a mí. El periodismo te saca todo, pero él tiene el respaldo de un gran técnico como Russo”.

Además, el ‘Maestrito’, como lo apodó Diego Maradona, recordó una anécdota que le ocurrió con el ‘Xeneize’ cuando le tocó vestir sus colores a mediados de los 90′s, en una época en donde a los ‘Xeneizes’ no les iba tan bien con los resultados.

“Una lástima lo que le pasó en el clásico, pero se habló demasiado. Zambrano es un crack y jugador de selección. Jugó un gran partido, pero estas cosas [expulsión] empañan su buena actuación. A mí también me sacaron una roja en Boca y fue cuando debuté”, mencionó el asistente de Ricardo Gareca.

Carlos Zambrano fue expulsado por doble amarilla, luego de que Esteban Andrada decidiera salir jugando con el central. Buscando cubrir la posición, Zambrano estiró los brazos de manera natural, pero el jugador de River llegaba con velocidad y lo golpeó en el partido en La Bombonera. Tan solo dos minutos antes, se dio el empate 1-1 para los ‘Millonarios’, resultado que quedó así hasta el final. Ahora el ‘Kaiser’ debe recuperar la confianza.

Amistoso frustrado

La Selección Peruana tenía previsto que se pueda jugar un amistoso internacional, a modo de entrenamiento, luego de que Conmebol aplazara la fecha doble en marzo de las Eliminatorias a Qatar 2022. Sin embargo, las restricciones que se tienen por la pandemia, de acuerdo con Solano, terminaron por cancelar dicho encuentro de preparación de la Blanquirroja.

“Nos comunicaron que no se va a poder hacer el amistoso [Perú vs. Chile en Estados Unidos]. Se cancela por esta situación. Gareca quería ver jugadores en este amistoso, pero por la pandemia no se va a poder jugar, pues había muchos requisitos”, señaló a PBO. Toca tan solo entrenar en La Videna por ahora.





