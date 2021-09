El regreso de Luis Advíncula al once titular de Boca Juniors no es favorable para sus intereses, dado que terminó sufriendo de una dura falta al cortar un ataque de Atlético Tucumán. A pesar de no haber entrenado en la semana con el equipo, el peruano se metió al once titular.

La acción se dio sobre los 20 minutos, luego de un contragolpe de Atlético Tucumán desde la mitad del campo. ‘Bolt’ retrocedía con velocidad por su zona derecha para no descuidar la marca de Ramiro Carrera, quien finalmente recibió el balón con ventaja y se alistaba para encarar rumbo al área.

Sin embargo, Luis Advíncula realizó una impresionante barrida para bloquear, pero terminó recibiendo un golpe en el rostro, que parecía ser a propósito. Cuando el atacante perdió la oportunidad de entrar con peligro al área del ‘Xeneize’, retrocedió el taco de su pierna derecha e impactó al lateral. Los reclamos no demoraron en aparecer, pero el árbitro no amonestó.

La previa del Boca Juniors vs. Atlético Tucumán

Sebastián Battaglia prevé variantes en el once que presentará contra el ‘Decano’. El cuadro boquense viene de igualar sin goles contra Defensa y Justicia el último martes y, por el evidente desgaste, el DT apostará por la rotación.

Una de las novedades en el equipo de los ‘Xeneizes’ se centra en la presencia de Edwin Cardona. El colombiano entró en la lista de convocados y tiene grandes chances de ir desde el inicio, tras disputar su último juego el pasado 8 de agosto contra Argentinos Juniors.

Otra sorpresa será la presencia de Luis Advíncula. El peruano termina el periodo de aislamiento este viernes y durante las primeras horas del sábado viajará a Tucumán en un vuelo privado para meterse en la escuadra que arrancará.