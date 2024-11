Aunque llegó a Belgrano con un cartel prometedor, y en un principio supo ganarse a la afición con grandes individualidades, el presente de Bryan Reyna ha opacado todo lo bien que hizo dede su arribo a Córdoba. En líneas generales, viene teniendo un 2024 muy irregular por temas extradeportivos que le restaron continuidad, lo más resaltante la pelea con su técnico (Juan Cruz Real). Un impase que si bien ya se solucionó, no ha sido su único problema recientemente.

Y es que luego de volver de la Selección Peruana, en donde acumuló solo 17′ en esta fecha doble de noviembre, Bryan Reyna recibió una dura sanción por parte de su club. El ‘Pirata’ informó a través de un comunicado que el extremo nacional no se presentó a un entrenamiento lo que ha derivado en su no convocatoria para el próximo partido: este jueves ante Barracas Central por la Liga Profesional Argentina.

“Belgrano informa que Bryan Reyna no fue convocado para este encuentro de la Liga Profesional ante Barracas. Dicha medida, tomada por el Comité Deportivo, responde a la ausencia que ha tenido el futbolista en la práctica del pasado domingo 10 de noviembre, siguiendo el procedimiento establecido que busca exigir el máximo nivel de profesionalismo a quienes integran el plantel profesional, cuerpo técnico, auxiliares y staff de Primera División de nuestro club”, se lee en el comunicado.

Comunicado del Comité Deportivo de Belgrano sobre el caso de Bryan Reyna.

Medios locales critican la actitud de Bryan Reyna, quien parece ya no tener ganas de seguir en Belgrano (hace poco se hablaba de un interés desde Brasil), pero los cuestionamientos también recaen el propio club. Específicamente, porque ese día de la baja del ‘Picante’ (el 10 de noviembre), la institución había informado que el peruano no entraba en lista para el duelo contra Independiente por presentar un cuadro febril, lo que pone en jaque su anterior versión y le resta credibilidad a sus comunicados médicos.

La situación parece estar saliéndose de control por el lado de Bryan Reyna, teniendo en cuenta que hace un par de meses su técnico lo tildó de no dar “el 100 %”, algo que derivó en una respuesta del ‘Picante’ y las disculpas públicas del DT. Con esta falta injustificada a los entrenamientos, le estaría dando la razón a Juan Cruz Real, quien le perdió la confianza y lo empezó a relegar en los banquillos.

¿Por qué Bryan Reyna se peleó con DT de Belgrano?

En el mes de agosto, Juan Cruz Real (DT de Belgrano) decidió cambiar a Bryan Reyna en el partido ante Gimnasia (derrota 1-0), algo que generó malestar en la hinchada y también en el jugador. Sin embargo, el estratega mantuvo su postura: “Reyna tiene que entender que el fútbol argentino necesita que un jugador haga ciertas funciones en equipo. Nosotros somos un equipo que juega colectivamente. Yo lo veo toda la semana y creo que Bryan tiene que dar más, por eso no juega. No está dando el 100 % y no tengo ningún problema en decirlo porque se lo he dicho a él. Entonces la gente no lo sabe”.

La respuesta del ‘Picante’ no tardó y se manifestó en redes sociales: “Quiero agradecer a toda la hinchada de Belgrano por su apoyo y cariño que puedo decir es mutuo. Estoy enamorado de esta hinchada, tengo muchos sentimientos encontrados cuando escuché que gritaban mi nombre. Estoy al 100 %, dándolo todo para entregar mi mejor versión en la cancha. Los tiempos de Dios son perfectos y confío en que él pondrá todo en su lugar. Vine a brillar y no permitiré que nadie apague mi luz. Aguante la ‘B’”.

Posteriormente, Juan Cruz salió a disculparse por lo sucedido, argumentando también que ya había conversado con Bryan: “Si hay algo que tengo con los futbolistas es frontalidad, mucha sinceridad. Con Bryan no tengo absolutamente nada. Lo que me interesa es que todos los jugadores den el máximo. Si hay algo que tiene el plantel es competitividad interna. Hay un proceso de cinco meses que ha dado sus frutos”.

A su vez, agregó: “Lo que pasa es que hay entender los contextos, si estás jugando con 10 jugadores y el otro equipo tiene once, no es fácil. Cuando estás jugando de local, el hincha no analiza y solo quiere ganar. El cuerpo técnico trabaja incansablemente para poder potenciar a los futbolistas”.





