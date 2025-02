Avanzan un paso más por la gloria. El Burnley Football Club, que disputa la Championship del fútbol inglés, cosechó un triunfo como todo un equipo de primera división, esta vez en la FA Cup, donde tuvo como uno de los once protagonistas al futbolista peruano-danés Oliver Sonne. Quien, pese a que en jornadas anteriores no fue considerado, hoy sí se plantó firme como titular y no solo eso, sino que también logró completar los 90 minutos. El ‘vikingo’ busca seguir con continuidad para los próximos duelos de la Selección Peruana.

Con la clasificación asegurada, el Burnley, de la mano del defensor peruano Oliver Sonne como titular, logró una ajustada pero valiosa victoria por 1-0 ante el Southampton en el St. Mary’s Stadium. Gracias a este resultado, los dirigidos por Scott Parker certificaron su boleto a los octavos de final de la FA Cup 2024-25, manteniendo viva la ilusión de sus hinchas de lograr una histórica participación en uno de los torneos más importantes del país.

El héroe de esta jornada fue Marcus Edwards, quien tuvo que esperar hasta el minuto 77 para que se pueda abrir el arco pues durante los minutos anteriores no lograban concretar las jugadas de peligro que armaron. La anotación desató la euforia entre los hinchas visitantes, quienes celebraron con entusiasmo una victoria clave en una de las canchas más complicadas de Inglaterra.

Los 'vinotintos' lograron clasificar a octavos de final de la FA Cup. (Foto: Burnley FC)

El Burnley se suma así a un selecto grupo de equipos que avanzaron a la siguiente fase, entre ellos el Manchester United, Millwall, Manchester City, Ipswich Town, Bournemouth, Preston y Fulham. La competencia se torna cada vez más exigente, y los de Turf Moor saben que cada partido será una auténtica batalla en su camino hacia la gloria.

Ahora, los ‘vinotintos’ deberán cambiar rápidamente el chip y enfocarse en su próximo desafío por la Championship. Este miércoles 12 de febrero recibirá al Hull City en casa desde las 2:45 p.m. (hora peruana). Donde por supuesto, se espera que Oliver Sonne vuelva a ser parte del equipo en un partido crucial por la lucha al ascenso a la Premier League.

Es el tercer partido de Sonne desde su llegada al equipo inglés. (Foto: Burnley FC)





¿Qué dijo Oliver Sonne sobre su trato con el entrenador?

En la previa de este partido, el lateral de la Selección Peruana pudo expresarse en un video por las redes oficiales del Burnley donde confesó sus sentimientos respecto a la poca consideración que se le ha dado para sumar minutos en el equipo, indicando que entiende que tiene que seguir un proceso de adaptación con el nuevo club al que pertenece.

“Hay muchas cosas que estamos haciendo de manera diferente a lo que estaba acostumbrado en Dinamarca en mi anterior club, pero creo que, para empezar, ya están tratando de desarrollarme como jugador y me encanta eso. Luego hay algunas cosas con las que puedo contribuir que también hice en Dinamarca, así que creo que es un buen equilibrio entre seguir aprendiendo y seguir mejorando las cosas que ya sé”, comentó.

Asimismo, el nuevo fichaje de los ‘Vinotintos’ afirmó sentirse bastante satisfecho con su incorporación al elenco que juega en la Championship y en la FA Cup. Destacando, también, el buen ambiente que se vive en los entrenamientos, no dudando en elogiar el trato que recibe por parte de sus compañeros.

“Es realmente muy agradable estar en Burnley, es un vestuario muy fácil para entrar y todas las personas son muy dulces. Es realmente muy agradable integrarse y yo diría que los muchachos mayores que han estado aquí durante bastante tiempo son muy fáciles para conversar y Brownhill, como capitán, es un tipo realmente muy bueno para dar la bienvenida a las personas y asegurarse de que no necesites nada y luego sí, en general, es un equipo muy bueno que tiene muchos jugadores buenos”, sentenció el futbolista de la ‘Bicolor’.





