Con Oliver Sonne en cancha: empate agónico del Burnley en Premier League
El lateral peruano ingresó en el minuto 77 en reemplazo de Kyle Walker, cuando su equipo perdía por un único gol en contra. Como una especia de cábala, justo instantes después de que entró Sonne, el Burnley logró empatar el compromiso.
Oliver Sonne volvió a sumar minutos en la Premier League en empate del Burnley con el Bournemouth. (Video: ESPN)
El ‘Vikingo’ volvió a pisar el césped inglés y su presencia pareció funcionar como el amuleto que tanto necesitaba su escuadra para salir de la crisis. En un duelo vibrante por la fecha 17 de la Premier League, el Burnley rescató un empate agónico 1-1 en su visita al Bournemouth, logrando cortar una nefasta racha de siete derrotas consecutivas. Oliver Sonne ingresó al minuto 77 en reemplazo de Kyle Walker, justo cuando el marcador favorecía a los locales tras el tanto de Semenyo; sin embargo, la suerte cambió con el peruano en cancha y, sobre el minuto 90, Armando Broja conectó un cabezazo salvador que selló la igualdad, permitiendo a los ‘Clarets’ sumar un punto vital en su lucha por escapar de la penúltima posición de la tabla.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.