Oliver Sonne volvió a sumar minutos en la Premier League en empate del Burnley con el Bournemouth. (Video: ESPN)

El ‘Vikingo’ volvió a pisar el césped inglés y su presencia pareció funcionar como el amuleto que tanto necesitaba su escuadra para salir de la crisis. En un duelo vibrante por la fecha 17 de la Premier League, el rescató un empate agónico 1-1 en su visita al Bournemouth, logrando cortar una nefasta racha de siete derrotas consecutivas. ingresó al minuto 77 en reemplazo de Kyle Walker, justo cuando el marcador favorecía a los locales tras el tanto de Semenyo; sin embargo, la suerte cambió con el peruano en cancha y, sobre el minuto 90, Armando Broja conectó un cabezazo salvador que selló la igualdad, permitiendo a los ‘Clarets’ sumar un punto vital en su lucha por escapar de la penúltima posición de la tabla.

