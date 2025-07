Christian Cueva comienza a recuperar protagonismo fuera del país. En medio de una campaña complicada para Emelec, el volante peruano fue clave en la victoria por 2-0 frente a Vinotinto FC, encuentro que no solo significó el primer triunfo del ‘Bombillo’ tras varias fechas, sino también su salida de la temida zona de descenso. Luego del partido, el técnico Cristian Nasuti no escatimó elogios hacia el exCienciano, dejando en claro que confía plenamente en lo que puede aportar dentro del campo.

“De Christian sabemos que es un jugador diferente, que nos da esa pausa. En cualquier momento puede darnos una jugada de peligro”, declaró el estratega argentino en conferencia de prensa. Además, explicó por qué en esta ocasión el mediocampista disputó los 90 minutos completos, algo que no había ocurrido desde su llegada: “Habíamos tenido una semana completa de entrenamiento, sabíamos que podía aguantar todo el partido y era fundamental mantenerlo”.

Nasuti también comentó que en fechas anteriores el jugador peruano había sido preservado debido a molestias físicas y desgaste acumulado. Sin embargo, en esta jornada consideró que era vital tenerlo durante todo el compromiso: “La otra vez en la altura venía de un desgaste, por eso lo cuidamos. Hoy sabíamos que el rival se venía con todo y necesitábamos sacrificio defensivo, pero también esa claridad que él nos da”.

Cueva, clave para salir del descenso

Con este triunfo, Emelec escaló hasta la posición 11 de la tabla con 22 puntos, alejándose momentáneamente del descenso. Christian Cueva no solo fue parte de los 90 minutos, sino que también sumó una asistencia más a sus registros, siendo uno de los jugadores más destacados del encuentro. Desde su llegada al equipo, acumula 1 gol y 2 asistencias en 4 partidos de LigaPro.

La presencia del peruano se empieza a notar no solo en lo futbolístico, sino también en la actitud del equipo. Para Nasuti, el liderazgo de Cueva dentro del campo ha sido fundamental para generar confianza en el grupo: “Con él en la cancha, el equipo gana en seguridad, sabe cuándo acelerar y cuándo hacer una pausa. Nos ordena desde su rol”.

En medio de una temporada donde los resultados han sido irregulares, el hincha de Emelec comienza a ilusionarse con una segunda parte del torneo más competitiva, donde el objetivo será meterse entre los seis mejores para disputar el título. Por ahora, el DT celebra el envión anímico: “Nos ganaba un poco la ansiedad, pero corregimos. Hicimos que el rival corra, que se desgaste, y eso lo aprovechamos bien”.

La prensa local también resaltó el rendimiento de Christian Cueva, a quien calificaron como uno de los puntos altos del equipo. Su precisión, visión de juego y aporte ofensivo comienzan a hacer eco en Ecuador, mientras que en Perú, su nombre vuelve a sonar con esperanza pensando en lo que viene para la ‘Bicolor’.

