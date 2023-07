Christofer Gonzáles es uno de los futbolistas peruanos que analiza opciones para continuar con sus carreras futbolística. Y es que si bien el volante de la selección peruana fue una de las figuras de Al Adalah, registrando 2 217 minutos en 26 partidos, nunca imaginó que el cuadro arabe descienda a la segunda división de su país. Ante ello, el popular ‘Canchita’ no ocultó su deseo de arribar un nuevo equipo, con el objetivo de jugar en una liga más competitivo que le permita llegar con mejor ritmo a las próximas Eliminatorias Sudamericanas. Eso sí, el mediocampista peruano confirmó que su deseo es continuar en el extranjero, siendo consciente de que cuenta con una oferta de Sporting Cristal.

“Me gustaría continuar mi carrera en el extranjero, pero también mirando a las opciones que pueda tener en Perú. No descarto quedarme aquí, pero mi prioridad es seguir afuera y para esto están trabajando”, mencionó Gonzáles en una entrevista con Movistar Deportes.

Del mismo modo, ‘Canchita’ habló sobre su contrato con Al-Adalah y aseguró que realizará la pretemporada con el cuadro asiático. “Depende mucho del club árabe para ver el tema de la cláusula. En principio, el equipo me dijo que cuenta conmigo. Ahora, tengo que ir a la pretemporada, pero hay una posibilidad de poder salir. Les dije que necesitaba seguir compitiendo en una Primera División que sea superior a la segunda de Arabia, pero por trabajo tengo que ir a hacer la pretemporada. Luego, veremos que posibilidades tenemos”, sostuvo.

En otro pasaje de la entrevista, Gonzáles se refirió a su pasado en Universitario y reveló un duro episodio que le tocó vivir en 2018. “En el 2018 me junté con un dirigente de Universitario para pedir que me deje entrenar en el club. En ese momento la ‘U’ no podía contratar, pero yo solo necesitaba entrenar. Le consultaron al entrenador y me lo negaron. Me dolió”, aseveró.

El volante nacional también aprovechó para hablar sobre los últimos amistosos de la selección peruana, asegurando que existe un buen ambiente en el equipo patrio: “Ante Corea del Sur y Japón fueron partidos muy importantes para nosotros. Nos quedaron buenas cosas pensando en lo que viene. De los errores hay que sacar aprendizaje. Nos han servido muchísimo. El grupo entiende a Reynoso”

“Juan Reynoso es un técnico que al que le gustan mucho los perfiles. Trata de que el juego sea de uno o dos toques. Es muy capacitado y está claro que hemos captado el mensaje, pero hay que fortalecerlo para lo que viene”, añadió.

¿Cuál es la postura de Cristal sobre Gonzales?

En Sporting Cristal no ocultaron la intención de sumar a Christofer Gonzales, por lo que Guido Bravo -director deportivo de la institución celeste- dio detalles de las charlas que han tenido con el mediocampista de la Selección Peruana: “Hemos tenido varias conversaciones con Christofer y sus agentes. Hoy, en la mañana, fue la última reunión”.

“Lo intentamos porque es un jugador de la casa, identificado con el club que siempre va a tener las puertas abiertas y él lo sabe. Tiene predisposición, pero cuenta con un año más de contrato con su equipo y lo necesita para ascender”, añadió el directivo celeste.





