La victoria de Sporting Cristal sobre Unión Comercio (3-0) tuvo de todo: goles, expulsiones y mucha polémica. A pesar de que el árbitro principal, Pablo López, pudo apoyarse en el VAR para mejorar su trabajo, muchas de sus decisiones generaron disconformidad en la interna ‘celeste’ y, por supuesto, la mayor de todas fue la expulsión de Yoshimar Yotún. Tiago Nunes, ya en frío, diálogo con los medios de comunicación y analizó todo lo sucedido en el estadio Alberto Gallardo.

Lejos de señalar culpables, el entrenador brasileño analizó la implementación del VAR (Video Assistant Referee, por sus siglas en inglés) en este Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson y, según su mirada, el proceso de adaptación será muy largo. Nunes comentó que vivió una experiencia similar cuando todavía trabajaba en Brasil, pues los árbitros cometieron algunos errores y conforme pasaron los meses recién hubo una mejoría significativa en el desempeño de los colegiados.

“Es una realidad, no hay cómo cambiar esto, está presente en todos los torneos del mundo y es una gran herramienta, pero hay un periodo de adaptación como todo. Quiero creer que estamos pagando un precio normal de errores normales de adaptación a una nueva herramienta. Ayer hubo penales raros y creo que es normal. El primer año en Brasil también fue complicadísimo, ojalá que sea un proceso natural y que todos podamos adaptarnos rápidamente a una realidad que es buena para el fútbol”, manifestó el estratega.

Por otro lado, Tiago fue consultado sobre los rumores que vinculan a Christofer Gonzales con un posible regreso a Sporting Cristal. Si bien no se sabe de algún acercamiento formal entre la directiva ‘celeste’ y su club, el Al Adalah, Nunes dejó en claro que es un futbolista que le gusta mucho y que, de estar en sus manos, lo usaría inmediatamente. “Por mí yo lo pondría a ‘Canchita’ a que juegue mañana en el equipo, pero es un tema que no me compete”, señaló.

Coincidentemente, ‘Canchita’ estuvo en la tribuna occidente viendo el partido ante Unión Comercio y se le pudo ver cerca de Joel Raffo, presidente del club. Recordemos que el gerente deportivo, Guido Bravo, manifestó hace poco que sí harán algunos fichajes pensando en el Clausura. De momento no hay novedades y seguramente están trabajando en ello.

Finalmente, el director técnico de Sporting Cristal analizó sus primeros meses en la institución y mencionó todo el aprendizaje que está teniendo en el Perú, así como las herramientas que ha traído para fortalecer el trabajo en el fútbol peruano. “A partir de nuestra directiva, jugadores y cuerpo técnico, siempre intentamos trabajar bien desde el primer día que estamos acá, la idea fue siempre jugar para campeonar, pelear por títulos para hacer la diferencia. Hemos traído estructura para el club, tecnología, otros profesionales que no habían en el fútbol peruano, el departamento del área médica hemos construido un buen ambiente”, acotó.

“Después de siete meses uno empieza a entender cómo es el club, el país, pero tenemos que respetar la cultura de uno, yo cambié en algunas cosas y creo que ellos aceptaron muy bien las cosas, cuando todas las partes trabajan de forma unida en pro de un colectivo las cosas empiezan a salir bien, no solo para el club sino para el fútbol peruano”, puntualizó.

Christofer Gonzales se machó de Sporting Cristal durante el 2022 para jugar en Arabi Saudita. (Foto: Sporting Cristal)





¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de esta victoria por 3-0 sobre Unión Comercio, Sporting Cristal volverá a jugar la próxima semana cuando les toque visitar a Alianza Lima por la tercera jornada del Torneo Clausura 2023. Este compromiso está programado para el sábado 8 de julio desde las 7:00 p.m. y se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el distrito de La Victoria.

Este será uno de los duelos más esperados de la fecha, pues se verán cara a cara dos de los candidatos a llevarse el título nacional a fin de año. Recordemos que, debido a los conflictos por los derechos de transmisión de la Liga 1 Betsson, el partido entre ambos juntos no se jugó en el campo por el Torneo Apertura y los ‘celestes’ terminaron ganando por ‘walkover’ con un marcador de 3-0.





