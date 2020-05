El delantero peruano Claudio Pizarro será entrevistado por el estadístico español ‘Mister Chip’, quien ya promociona la entrevista a través de sus redes sociales con el mensaje: “Tengo un regalito para vosotros. Se viene un gigante. Desde ya pueden dejar aquí sus preguntas para el gran Claudio Pizarro”.

Aunque Claudio Pizarro no estuvo presente en las convocatorias de la selección peruana en los partidos de vuelta de las Eliminatorias y tampoco en el Mundial Rusia 2018, es un referente de los jugadores sudamericanos en Europa. El atacante suma más de 20 años jugando en Europa.

En la actualidad, Claudio Pizaro milita en el Werder Bremen, club donde cumple su tercera etapa, luego de un retorno al Bayern Munich y paso por el Colonia. El peruano aún no tiene decidido su futuro, aunque tras su retiro, podría ser embajador del Bayern Munich.

En el fútbol peruano, Claudio Pizarro jugó por Deportivo Pesquero y Alianza Lima, club al que se especuló un retorno, algo que por el momento no hay nada concreto, luego de sus recientes declaraciones.

“Soy hincha de Alianza y no he salido campeón en el fútbol peruano. Es una posibilidad que no la quiero cerrar. Terminaré la temporada con el Werder Bremen y si me siento bien quizás el cuerpo me diga ‘vamos’ y podría jugar algunos meses o un año”.

