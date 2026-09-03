Marcos López. (Foto: Getty Images)
Marcos López. (Foto: Getty Images)

fue titular en la victoria del por 2-0 sobre Nordsjaelland, resultado que le permitió al cuadro danés mantenerse como líder de la Superliga. El lateral peruano disputó 78 minutos y tuvo que ser sustituido en el tramo final del encuentro. López dejó el campo con molestias físicas y se retiró lesionado, encendiendo las alarmas en su equipo. Con este triunfo, Copenhague sumó su tercera victoria consecutiva en el campeonato. El conjunto del peruano alcanzó los 15 puntos y continúa en lo más alto de la tabla. Ahora, queda esperar la evolución de López para conocer el alcance de la lesión estando a nada del inicio de la fecha FIFA para la .

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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