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¡Con mucho cariño! El caluroso encuentro entre André Carrillo y Neymar en el Brasileirao
¡Con mucho cariño! El caluroso encuentro entre André Carrillo y Neymar en el Brasileirao
Confirmando su cercana amistad, el futbolista peruano no dudó en acercarse al astro brasileño en la previa del Corinthians vs. Santos, volviendo ese momento en imágenes virales destacadas por los hinchas.
Caluroso saludo entre André Carrillo y Neymar en el Brasileirao. (Video: @TeamNey10)
En la previa del Corinthians vs. Santos unas imágenes dieron vuelta por la región, sobretodo en nuestro país, por la cercanía entre dos protagonistas en el fútbol brasileño. Por un lado, con Neymar que fue titular en dicho partido y por el otro con el peruano André Carrillo, que quedó fuera de la lista de convocados pero que aún así se hizo presente en el Neo Química Arena. Es así que, a pesar de no haber jugado juntos esta vez -porque si se cruzaron en la primera mitad del año- igual no faltó el acercamiento y caluroso abrazo entre ambos, lo que ha confirmado una amistad cercana entre ambas figuras.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.