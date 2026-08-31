Caluroso saludo entre André Carrillo y Neymar en el Brasileirao. (Video: @TeamNey10)
Caluroso saludo entre André Carrillo y Neymar en el Brasileirao. (Video: @TeamNey10)

En la previa del vs. Santos unas imágenes dieron vuelta por la región, sobretodo en nuestro país, por la cercanía entre dos protagonistas en el fútbol brasileño. Por un lado, con que fue titular en dicho partido y por el otro con el peruano , que quedó fuera de la lista de convocados pero que aún así se hizo presente en el Neo Química Arena. Es así que, a pesar de no haber jugado juntos esta vez -porque si se cruzaron en la primera mitad del año- igual no faltó el acercamiento y caluroso abrazo entre ambos, lo que ha confirmado una amistad cercana entre ambas figuras.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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